Sanatçı Soner Olgun, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki törenle anıldı

(İSTANBUL) - Tedavi gördüğü hastanede 16 Ekim'de yaşamını yitiren sanatçı Soner Olgun için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde veda töreni düzenlendi. Törene, Olgun'un ailesi, yakınları ve çok sayıda sanatçı katıldı. Törende konuşan Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, "Bir kızımız var. Elif bana emanet. Sen hiç merak etme. Ona çok iyi bakacağım Soner" dedi.

Tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında yaşamını yitiren müzisyen Soner Olgun için ilk tören, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi. Törende, Soner Olgun'un ailesi ve sanatçı dostları bir araya geldi.

Sunuşunu sanatçı Burhan Şeşen'in gerçekleştirdiği anmada, ilk olarak belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk ve Bir Yudum İnsan ekibi tarafından hazırlanan Olgun'un yaşamından ve röportajlarından kesitlerin yer aldığı kısa film gösterildi. Gösterimin ardından Olgun'un dostları konuşma yaptı.

Törende konuşan Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, törende yaptığı konuşmada, Olgun'la 21 yaşından bu yana birlikte olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ah Soner'ciğim, ben sana nasıl veda edeceğim? Ben 21 yaşından beri Soner'le birlikteyim. Yani aynı sahnedeyiz, aynı evdeyiz, evde, işte, her yerde. Az önce klipleri izlerken anılarım aklıma geldi, böyle bir film şeridi gibi geçti gözümden, dönen her şey. O kliplerin hepsinin yönetmenliğini Soner yaptı. Onların hepsini biz birlikte çektik. Kendi kliplerini kendisi çekti. Mesela Morgosa'da bir tane dron uçurucumuz vardı sadece. O da dronu kaçırmıştı. Onun peşinde çok koşmuştuk. Bir kızımız var. Elif bana emanet. Sen hiç merak etme. Ona çok iyi bakacağım ben, Soner. Ben daha fazla konuşamayacağım. Teşekkür ederim."

HÜSEYİN AVNİ DANYAL: "SEVGİSİ HEP BENDE OLACAK"

Oyuncu Hüseyin Avni Danyal, Soner Olgun'un sanatçılar üzerinde büyük emeği olduğunu belirterek, "Ne zaman başım sıkışsa hep destek oldu. Hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Sevgisi hep bende olacak. Başımız sağ olsun hepimizin" dedi.

Murat Aksu da Olgun'un kendileri için 45 yıldır abilik yapan, tanıdığı en zeki insanlardan biri olduğunu söyledi. Aksu, "Benim Soner abiyle ilgili söyleyebileceğim tek şey, çok güzel bir insandı. Bugüne kadar gördüğüm en güzel, en özel insanlardan biriydi. Allah gani gani rahmet eylesin. İyi ki hayatımda böyle bir adam oldu" diye konuştu.

Olgun'un sahneye çıkarken hastalığını ve acısını belli etmediğini anlatan Aksu, "On sene hemen hemen her sahnesinde sevgili dostlarımla birlikte hep yanında olduk. Bir gün bile sahneye çıkarken, ağır ateşler içinde bile olsa, bu sahneye gelen dostlarını hiçbir zaman acısını belli etmeden çıkıp o sahneden gece mekanına geçti. Bu kadar nezih bir ortamın olduğu başka bir İstanbul'da, herhalde başka bir yerde olmamıştır. Bu kadar özel bir insanı iyi ki tanımışım. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

MENDERES SAMANCILAR: "CANIMIZ ARKADAŞIMIZ"

Oyuncu Menderes Samancılar da törende yaptığı konuşmada, "Hepimizin başı sağ olsun. Hayat böyle zor zamanlar; sevdiklerimizi yolcu etmek biz talihsizlere düşmüş. Her zaman Soner için söyleyecek o kadar çok şey var ki her şey yetersiz kalır. Söyleyeceğimiz her şey onu çok seviyorduk. Canımız arkadaşımız, nur içinde yatsın. Dileğim o ki Allah bize bir daha böyle genç arkadaşları yolcu etmeyi nasip etmesin. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

NEBİL ÖZGENTÜRK: "SEVİLEREK GİDECEKSİN BU DÜNYADAN"

Belgeselci Nebil Özgentürk, Olgun'un tiyatro eğitimi aldığını ancak son 35 yıllık yaşamının müzikle geçtiğini belirterek, "Güzel türküler, şarkılar yorumladı, eserler yaptı. On parmağında on marifet insanlar vardır ya, sanıyorum Soner öyle bir insandı" diye konuştu. Olgun'un mizah yeteneğine ve sabrına dikkati çeken Özgentürk, "Yine çok muazzam bir mizah yeteneği vardı ve dervişlerde olabilecek bir sabrı vardı. Yedi saat boyunca sahnede kalıp herkesin kahrını çeken çok özel bir sahne insanıydı" diye konuştu.

Soner Olgun'un gazetecilik ve yayıncılık alanında da çalıştığını anımsatan Özgentürk, "Müzik insanlarının girmesi için o dergiye ricada bulundu. Ege türküleri ondan daha güzel söyleyen yoktur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Olgun'un ardından büyük bir sevgi oluştuğunu belirten Özgentürk, "Tanıyan, tanımayan ama tanıyan başkasından duyup da hisseden pek çok insan uzaktan Kars'tan, Hakkari'den, Artvin'den selam, sevgi gönderdi. Çünkü belli ki iyi insan olduğunu hissetti. Gözlerinden, sesinden, dinlediği röportajlardan Soner'in geniş yüreğini anladılar milyonlarca insan. O yüzden kardeşimizin derler ya. Rahat uyu Soner'cim. Sevilerek gideceksin bu dünyadan. Görüşeceğiz" dedi.

OKUL ARKADAŞI ŞAHAN: "TÜRKİYE UZUN YILLAR DİNLEYECEK"

Soner Olgun'un okul döneminden arkadaşı Hilmi Zafer Şahan da Olgun'la tanışıklıklarının 1977'den itibaren sürdüğünü belirtti. Şahan, Olgun'un İzmir'de saz dersleri verdiğini, Milliyet gazetesinde bir sayfa yönettiğini ve sonraki yıllarda İstanbul'da çeşitli dergi ve gazetelerde çalıştığını anlattı. Olgun'un ülkesini seven bir insan olduğunu söyleyen Şahan, "Hayata bakışımız, dünya görüşlerimiz aynı noktada, aynı kanalda olsa da farklı düşündüğümüzden ötürü zaman zaman çok tartıştık. Ama temelde şu vardı: O ülkesine bağlı, ülkesinin değerlerini bilen bir insandı. Ne mutlu Soner'i tanıdım, Soner'le birlikte oldum. Onun sesini, gücünü, anlatımını biliyorum ki Türkiye uzun yıllar dinleyecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Soner Olgun için dua edildi, helallik alındı, sevenleri sanatçıya veda etti. Anmaya katılamayan Olgun'un doktoru Prof Dr. Mustafa Özdağ'ın anma için gönderdiği mektup okundu.

Sanatçı Soner Olgun, Teşvikiye Camisi'ne götürüleceği, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: ANKA