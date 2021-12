YTB 2021'de de dünyanın dört bir yanında faaliyetler gerçekleştirdi

Hayata geçirdiği projelerle yurt dışında yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 2021 yılında da çalışmalarına ara vermeden devam ederek dünyanın dört bir yanında projelerini hayata geçirdi.

Hayata geçirdiği projelerle yurt dışında yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), soydaş ve akraba topluluklarla ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri güçlendirirken aynı zamanda dünyanın dört bir yanından burslandırdığı uluslararası öğrencilerle dostluk köprüleri kuruyor. YTB, 2021 yılında da çalışmalarına ara vermeden devam ederek dünyanın dört bir yanında projelerini hayata geçirdi.

"Kalbi Türkiye ile çarpan kim varsa yanında olmaya çalıştık"

YTB Başkanı Abdullah Eren, 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Dünyanın neresinde bir vatandaşımız varsa orada olmaya; bunu yaparken gönül coğrafyamızı da yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda; devam eden pandemi şartlarına rağmen 2021 yılında da birbirinden kıymetli çalışmalarla hem ana vatan Türkiye'den uzakta yaşayan insanımızın hem de duası ve umudu her daim Türkiye ile olan, kalbi Türkiye ile çarpan kim varsa yanında olmaya çalıştık" dedi.

"Bu yıla dair çok çeşitli çalışmalarımız oldu"

Başkan Eren, 2021 yılının yurt dışında yaşayan hususen Avrupa'daki Türkler için önemli bir yıl olduğuna dikkat çekerek, "2021 yılı hem özellikle Avrupa'da yaşayan diasporamız hem de Türkiye'nin diaspora kurumu olan bizler yani YTB için ayrı bir öneme sahipti. Zira Türkiye ve Almanya arasında 1961'de imzalanan ve bugün Almanya ve Avrupa'nın diğer yerlerindeki Türk varlığının da temellerini atan iş gücü anlaşmasının imza edilmesinin 60. yılıydı. Dolayısıyla bizim de YTB olarak hem Türkiye'de hem Almanya'da hem fiziki hem dijital ortamda bu özel yıla dair çok çeşitli çalışmalarımız oldu" ifadelerini kullandı.

"Birçok genç yüreği kucaklamaya çalıştığımız bir yıl oldu"

YTB'nin Türkiye ile müşterek tarih ve değerleri paylaşan soydaş ve akraba toplulukların yaşadığı coğrafyalara yönelik de hizmetler ürettiğini hatırlatan Başkan Eren, "Türk dünyası başta olmak üzere gönül coğrafyamız diye tabir ettiğimiz soydaş ve akraba topluluklarımızın yaşadığı dünyanın dört bir noktasında da eğitimden kültüre birçok hizmeti üretmeye, birçok genç yüreği kucaklamaya çalıştığımız bir yıl oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"YTB'nin Türkiye Bursları ile öğrencilerimi yalnız bırakmadık"

"Bizlere ailelerinin, ülkelerinin ve çok daha önemlisi ülkelerinin geleceğinin birer emaneti olan ve YTB'nin Türkiye Bursları ile ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerimizi de 2021 yılında yalnız bırakmadık" açıklamasında bulunan Başkan Eren, gerek burs hizmetleri gerekse akademi ve gelişim programlarıyla uluslararası öğrencileri desteklediklerini; böylece gelecekte Türkiye'nin gönüllü birer elçisi de olacak öğrencilerin Türkiye'yi ve Türk insanını da daha yakından tanımalarına katkı sunduklarını belirtti.

"YTB 2022 yılında da genç ve dinamik kadrosu ile görev alanlarında hizmet üretmeye devam edecek"

YTB'nin yeni yılda da aynı gayretle çalışacağını belirten Eren, "Tabii günler, aylar derken bir yılı daha geride bıraktık. Henüz 2021 yılı tamamlanmadan 2022 yılı hazırlıklarımızı ve planlamalarımızı da yaptık. İnşallah YTB 2022 yılında da genç ve dinamik kadrosu ile görev alanlarında hizmet üretmeye devam edecek. Bu vesileyle de hem yurt dışındaki varlığımızın hem gönül coğrafyamızın hem de uluslararası öğrencilerimizin ve mezunlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yıl umarım tüm dünyada barış, huzur ve sağlık dolu bir yıl olur" açıklamasında bulundu.

Güçlü diaspora güçlü Türkiye

Yaşadıkları ülkelerde; sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda varlığını sürdüren Türk diasporasının ortaya çıkan ihtiyaçlara YTB' yapmış olduğu çalışmalarla cevap veriyor. Bu kapsamda YTB, eğitimden ulaşıma, hukuktan ekonomiye, sosyal sorunlardan ticarete kadar pek çok alanda onlarca faaliyet hayata geçirdi.

Toplam 6 ayrı alanda vatandaş bursları

YTB, yurt dışında yaşayan genç vatandaşların eğitimlerinin her döneminde destekler sağladı. Eğitim destekleri kapsamında 6 ayrı alanda burs programları ilan edildi. Vatandaşların anadil konusundaki yetkinlikleri ve Türkçe ifade kabiliyetlerin artırılması amacıyla ise öykü, deneme, şiir ve kitap desteği kategorilerinde yarışmalar düzenlendi.

Dünyanın dört bir yanına proje destek programları

YTB 2021 yılında medya ve iletişim sektörüne dair bir fikri; bir meselesi, bir hayali olan vatandaşları Türk Diasporası Medya Ödülleri yarışmasıyla özgün ve nitelikli eserler üretmeye davet etti. Bunların yanında ise çevrim içi olarak entegrasyon seminerleri düzenledi. Türkçe Saati Programı destekleri kapsamında 600'ün üzerinde minik vatandaş Türkçe eğitimi aldı.

Türkçe kaynakları erişim ve Türkçe eğitimleri

Yurt dışında yaşayan çocuk ve genç yaştaki vatandaşların Türkiye'de geçirdikleri yaz tatilinde kendilerini Türkçe ifade edebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla "Türkiye'de Bir Yaz" çalışması başlatıldı. Vatandaşların Türkçe kaynaklara erişimlerinin kolaylaştırılması için ise 7 ayrı ülkede 32 adet Anadolu Okuma Evi kuruldu. Türk diasporasının genç isimleri tarafından kaleme alınan Telve dergisi 2021 yılında da yayın hayatına devam etti.

60. yıl kapsamında yıl boyunca etkinlikler

YTB, 2021 yılında Almanya ve Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60'ıncı yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik serisi başlattı. İlk olarak Türk toplumlunu temsil eden tüm kesimlerden temsilcilerin yer aldığı gala programı gerçekleştirildi. Bu yıl ilk defa düzenlenen kısa film festivali 60. yıl teması ile tarihi Atlas Sineması'nda izleyicilerle buluştu. YTB destekleriyle Almanya'da yaşayan Türk ses sanatçıları tarafından hazırlanan ve büyük beğeni toplayan "60 Yıl Hatrına Söyle Almanya" kılibi hazırlandı. Frankfurt Türk Tiyatro Akademisi tarafından 60. yıl etkinlikleri kapsamında bir kortej yürüyüşü tertiplendi ve tiyatro gösterimleri sunuldu. 60. yıl anısına; YTB ve TCDD iş birliğiyle bir dijital tren bileti çalışması yürütüldü. 60. yıla dair başarı örneklerinin olduğu kamu spotu hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi gördü.

Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlar bir araya geldi

YTB, 2021 yılında da dünyanın dört bir yanında bulunan vatandaşlarla bir araya geldi. New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2 binden fazla vatandaşın yer aldığı buluşma düzenlendi. YTB desteğiyle Amerika'daki Osmanlı varlığına yönelik Ottoman America belgeseli hazırlandı. Bunun yanında Türk diasporasına mensup yeni neslin aralarındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla "Genç Yüzler Yeni Sözler" mottosuyla 14 ülkeden Türk gençlerinin katıldığı Diaspora Gençlik Buluşması gerçekleştirildi. New York'tan Houston'a, Washington'dan Los Angeles'a kadar farklı eyaletlerde önemli görevler üstlenen Türklerin göç hikayelerini konu alan "Neden Geldim Amerika'ya?" kitabı New York Türkevi'nde tanıtıldı.

Diasporadaki gençler; edebiyat, bilim, sanat ve felsefeyle buluştu

YTB, 2021 yılında yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenecek hukukçuları da bir araya getirdi. Fransa'nın Strazburg kentinde yapılan Yurtdışı Hukukçular Buluşmasına 11 ülkeden uzman hukukçular katıldı. Bunun yanında geleceğin etkin ve güçlü diaspora medyasını oluşturacak nitelikli ve donanımlı iletişimcilerin yetişmesi için Diaspora Medya Akademisi düzenlendi. Bunların yanında genç ve çocuk yaştaki vatandaşları edebiyat, bilim, sanat ve felsefe buluşturacak akademiler hayat geçirildi. İstanbul'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'e ise; havacılık, uzay veya mühendislik bilimleri alanlarında uzmanlığı olan 5 farklı

ülkeden gençler katılım sağladı.

İnsan hakları saldırılarına yönelik raporlar hazırlandı

YTB tarafından 2021 yılında yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarının tespitine ve çözüm önerilerine yönelik projeler de hayata geçirildi. Bu kapsamda Yurtdışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi projesi çerçevesinde 5 farklı ülkede odak gruplar ile toplantılar yapıldı. İnsan hakları ihlalleri, ırkçılık, İslam düşmanlığı ve vatandaşlarımıza yönelik saldırılara ilişkin 2020 raporu dört dilde kamuoyuna sunuldu. Bunun yanında iki dilde yurt dışı vatandaşlar hak ve özgürlükler güncesi düzenlendi. "Yurt Dışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Ayrımcılık Algısı Araştırması" raporu hazırlandı.

Anavatan Türkiye'ye gelen vatandaşlar yalnız bırakılmadı

YTB, yaz izin ve tatil dönemini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan Avrupa'dan vatandaşlara yönelik olarak başlattığı ve 3 yıldır devam eden Memleket Yolu çalışmalarını 2021 yılında da sürdürdü. Bu kapsamda Türk Polisi ve YTB personeli Sırbistan sınır kapılarında ve Kapıkule'de karşılama ve uğurlama faaliyetleri yürütürken her ihtiyaçlarında da vatandaşların yanında oldu. YTB ayrıca bu yıl Memleket Yolu Whatsapp Danışma Hattı ve Memleket Yolu mobil uygulaması ile de vatandaşların yolculuklarını kolaylaştırdı.

Türk dünyasına güçlü destek

YTB 2021 yılında soydaş ve akraba toplulukların hem refah seviyesini güçlendirecek hem de tarihten gelen bağları yeniden inşa edecek onlarca proje hayata geçirdi.

TRT iş birliğinde soydaş coğrafyalardan medya mensuplarına; yapımcılık, dijital medya, video yapımı ve senaryo yazarlığı gibi konularda çevrim içi ortamda mesleki eğitim verildi. Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan toplam öğrencilere Avrasya Gençlik Okulu kapsamında 11 hafta boyunca çeşitli eğitimler sunuldu. Yine bu ülkelerden soydaş gençlere yönelik Türk Dünyası Genç Liderler Programı düzenlendi. Ahıska Üzerine Akademik Okuma programları hayata geçirildi. Çevrim içi olarak Türk Dünyası Tıp Öğrencileri Çalıştayı organize edildi. Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı anısına 14-16 Ekim 2021 tarihleri arasında "Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu" düzenlendi.

Gençlik kampları ve Türkçe materyal desteği

YTB desteğiyle Uluslararası Sinema Derneği tarafından Türk Dünyası Korkut Ata Film Festivali İstanbul'da hayata geçirildi. Litvanya'da ilan edilen Tatar Yılı kapsamında 35 üniversiteden çok sayıda akademisyenin katıldığı uluslararası sempozyuma destek sağlandı. Belarus'ta yaşayan 10-15 yaş arası öğrencilere yönelik yaz tatili döneminde 14 günlük kamp düzenlendi. Türkçe-Özbekçe tercüman havuzu oluşturulması amacıyla lisansüstü öğrencilere 2021 yılının Mart ayında yeminli tercümanlar tarafından eğitimler verildi.

Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi, Özbekistan Milli Kütüphanesi, Silk Road Uluslararası Turizm Üniversitesi ve Semerkant Yabancı Diller Yüksekokuluna YTB tarafından hazırlanan Türk tarihi ve Türk kültürü içerikli kitap setleri ile destek sağlandı. Gürcistan'ın Borçalı bölgesine bağlı Khuldere, Mollaoğlu ve Sadaklı köylerinde yaşayan Borçalı Türklerine ana dillerinde Matematik ve Gürcüce dersler verilerek üniversite sınavına hazırlanmaları sağlandı. Gagauzca Çocuk Kitapları Serisi Projesi kapsamında çocuk okuma seti hazırlandı.

Filistin davasına dikkat çekildi

Türk dünyasının yansıra Ortadoğu ve Afrika'daki soydaş ve akraba topluluklara yönelik çalışmalar da 2021 yılında devam etti. YTB, TRT ve AA ile iş birliğinde 8 Afrika ve 7 Ortadoğu ülkesinden medya temsilcilerinin katılımıyla medya eğitim programı düzenlendi. Irak Türkü soydaşların yaşadığı acı olayların yad edilmesi amacıyla "Altunköprü Katliamı 30. Yıl Anma Etkinliği" programı gerçekleştirildi. Filistin Davası için tarihi bir kırılma noktası teşkil eden 15 Mayıs 1948 Nekbe Günü'nün yıldönümü münasebetiyle YTB tarafından "Nekbe Günü Çevrimiçi Paneli' düzenlendi. Osmanlının Yemen topraklarındaki 400 yılı aşkın tarihinin, alanında uzman araştırmacılar tarafından verilen seminerlerde derinlemesine ele alınması sağlandı.

Afrin, Azez, Cerablus ve Elbab'a eğitim desteği

YTB desteğiyle El-Bab'da kurulan Anadolu Kültür Merkezi'nde farklı yaş gruplarına yönelik olarak; Türkçe ve İngilizce dil eğitimleri, okuma-yazma, tiyatro, el sanatları, medya, resim, hat ve müzik kursları verilmeye başlandı. Suriye'de Afrin, Azez, Cerablus ve Elbab'ta açılan şubelerde ise Türkmen öğrenciler başta olmak üzere başarılı olanlara destekler sağlandı. Bunun yanında Suriye'nin kuzeyinde (Afrin, Azez, Çobanbey, Elbab ve Cerablus) bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımları yapıldı. Filistin, Irak, Lübnan ve Ürdün'den 17-25 yaş aralığındaki soydaş gençlere yönelik çevrimiçi Türkçe eğitimleri başlatıldı.

Asya Pasifik Bölgesine yönelik çalışmalar

YTB tarafından Asya Pasifik Çevrim İçi Medya Akademisi programının ilki Anadolu Ajansı iş birliğinde ikincisi ise TRT iş birliğinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı iş birliğinde de Asya Pasifik Bölgesine mensup kişilere yönelik Siber Güvenlik Eğitimi yapıldı. İstanbul'da mukim Uygur Türkü gençler tarafından kurulan kütüphaneye farklı yaş gruplarına yönelik kitaplar hediye edildi. Almanya'nın Münih şehrinde faaliyet gösteren Uygur Ana Dil Okulu'nda yıl boyunca 80'e yakın Uygur Türkü çocuk ve gence Uygur Türkçesi ve kültürü eğitimleri verildi.

Balkan ülkelerine ve KKTC'ye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam etti

YTB 2021 yılında Balkan ülkelerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Balkan Gençlik Okulu projesi ile 8 ülkeden yüzlerce genç 13 projede buluştu. Katılımcı gençler İstanbul'da "Balkan Gençlik Zirvesi" programında bir araya geldi. Balkanlarda yaşayan genç yazar adaylarına çevrimiçi bir eğitim programı sunuldu. 1989 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye gerçekleşen zorunlu göçün 32. Yılında çevrimiçi program tertiplendi.

Srebrenica Yatılı Öğrenci Yurdunda konaklayan öğrencilere Türkçe dersi ve kırtasiye malzemesi desteği sağlandı. Kosova Türk Öğretmenler Derneği iş birliğinde Kosova'da farklı düzeylerde Türkçe eğitim alan yüzlerce öğrenciye katkı sağlandı. Tarihin Öncüleri Projesi kapsamında dünyaca ünlü Müslüman-Türk bilim insanlarını tanıtan kitaplar 26 Belediye ve 63 okuldaki yaklaşık 2 bin öğrenciye dağıtıldı. KKTC'de yaşayan gençlere yönelik Kıbrıs meselesinin tarihi yönlerini ve günümüzdeki durumunu anlatan çevrimiçi eğitimler verildi ve programlar düzenlendi.

Türkiye burslarına bu yıl da rekor başvuru

YTB tarafından yürütülen "Türkiye Bursları" programı ile bölgesinde eğitim üssü haline gelen Türkiye, 2021 yılında da dünyanın dört bir yanından başvurular aldı. Program 178 ülkeden 165 bin 500 burs başvurusu ile yeni bir rekor kırdı. YTB, burs programının yanında uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi için de çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda 2021 yılında 7 şehirde 145 Eğitim Programı ile Uluslararası Öğrenci Akademisi düzenlendi. Bunun yanında ise öğrencilerin entelektüel birikimlerine katkı sağlamak için Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri alanında Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi yapıldı. 6 farklı alan ve 26 dalda yine öğrencilere katkı amacıyla Uluslararası Öğrenci Ödülleri düzenlendi.

Dünyanın dört bir yanında 180 bin Türkiye mezunu

Türkiye'deki eğitimlerin ardından ülkelerine dönen mezunları yalnız bırakmayan YTB, halihazırda dünyanın 169 ülkesinde bulunan yaklaşık 150 bin Türkiye Mezununa yönelik çalışmalar da yürütüyor. Mezunları hem bir araya getirmek hem de kendi aralarındaki iletişimi arttırmak amacıyla mezun buluşmaları programları YTB tarafından organize ediliyor. 2013 yılından bu yana 50'den fazla ülkede 90 civarı mezun buluşması gerçekleştirildi. Bunun yanında ise mezunların Türkiye'yle olan ilişkilerinin devam ettirilmesi için Türkiye Mezunları dernekleri kuruluyor. 2021 yılı itibariyle ise de dünyanın dört bir yanında 30 Türkiye Mezunları derneği bulunuyor. - ANKARA

