Yolun sonu geldi! Mauro Icardi'yi üzecek karar

Süper Lig'de son olarak oynanan Göztepe ve Kocaeli maçlarında toplam 15 dakika süre alabilen Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Victor Osimhen'in dönüşü sonrası iyice kulübeye hapsolacak. Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'ye çok zor durumda kalmadığı sürece forma vermeyi düşünmüyor.

Galatasaray’da geçtiğimiz iki sezonda attığı gollerle adını kulüp tarihine altın harflerle yazdıran Arjantinli yıldız Mauro Icardi, şimdilerde formaya hasret kalmış durumda. Süper Lig'de son olarak oynanan Göztepe ve Kocaelispor maçlarında toplamda sadece 15 dakika süre alabilen Icardi, fiziksel görüntüsü ve formsuzluğuyla teknik heyetin gözünden düştü.

OSIMHEN DÖNDÜ, DEFTER KAPANDI

Sakatlığını atlatarak takımla çalışan Victor Osimhen, Okan Buruk’un yeniden hücum planlarındaki tek isim haline geldi. Nijeryalı golcünün geri dönüşüyle birlikte sarı-kırmızılılardaki Icardi defteri resmen kapandı. 

OKAN BURUK’UN KARARI KESİN: "MECBUR KALMADIKÇA..."

Kemerburgaz'dan gelen haberlere göre; Başarılı teknik direktör Okan Buruk’un, antrenman ve maç performansından memnun kalmadığı Icardi’yi, çok ekstrem bir sakatlık veya ceza durumu yaşanmadığı sürece ilk 11’de düşünmediği öğrenildi. Buruk’un artık "isimlerle değil, fizik gücüyle" sahada kalacak bir takım kurguladığı ve bu kurguda Icardi’ye ancak çok zor durumda kalırsa maçların son bölümlerinde yer vereceği öğrenildi. 

