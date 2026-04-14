Galatasaray'ı ligde ''eski dostları'' üzüyor

Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kala zirve yarışında kritik bir viraja giren Galatasaray'da kaybedilen puanların perde arkasındaki çarpıcı detay dikkat çekti.

  • Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de toplam 19 puan kaybetti.
  • Galatasaray'ın bu sezon kaybettiği puanların 9'u, eski Galatasaraylı oyuncuların teknik direktörlük yaptığı takımlardan geldi.
  • Galatasaray, Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor'a karşı 5 puan, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ına 2 puan ve Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK'sına 2 puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray’da, bu sezon kaybedilen puanların arkasındaki ilginç detay dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon yaşadığı 19 puanlık kaybın neredeyse yarısı, yolu Florya’dan geçmiş "eski dostların" yönetimindeki takımlardan geldi.

GALATASARAY'I ''ESKİ DOSTLARI'' ÜZDÜ

Süper Lig'de bitime sadece 5 hafta kala şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, yaşanan puan kayıpları dikkat çekti. Bu sezon toplamda 19 puan yitiren Okan Buruk'un öğrencileri, bu kayıpların 9 puanını bir dönem Galatasaray forması giymiş ya da camianın efsanesi olmuş isimlerin çalıştırdığı takımlara karşı yaşadı.

SELÇUK İNAN'DAN İKİ MAÇTA DA ÇELME

Galatasaray’ın eski kaptanı ve unutulmaz orta sahası Selçuk İnan, teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Kocaelispor’un başında sarı-kırmızılılara adeta geçit vermedi. Şampiyonluk yolundaki Aslan, Selçuk İnan’ın takımı karşısında oynadığı maçlarda toplam 5 puan bırakarak zirve yarışında en ağır hasarı bu noktada aldı.

SERGEN YALÇIN VE BURAK YILMAZ'DAN BİRER PUAN

"Eski dostlar" faturası sadece Selçuk İnan ile sınırlı kalmadı. Bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten iki önemli golcü de teknik adam olarak Galatasaray’ın karşısına dikildi. Beşiktaş derbisinde Sergen Yalçın yönetimindeki rakibine 2 puan kaptıran Cimbom, bir diğer eski yıldızı Burak Yılmaz’ın çalıştırdığı Gaziantep FK deplasmanında da 2 puandan oldu.

