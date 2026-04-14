Gençlerbirliği-Galatasaray maçının bilet fiyatları taraftara ateş püskürttü
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Galatasaray maçı öncesi biletler satışa sunulurken, belirlenen fiyatlar taraftarların tepkisini çekti. Gençlerbirliği taraftarına sunulan biletlerin fiyatı en düşük 4 bin en yüksek ise 10 bin lira olarak belirlendi. Galatasaray taraftarının maçı takip edeceği deplasman tribünü için ise biletler 5 bin 200 liradan satışa sunuldu.
BİLET FİYATLARI TEPKİ TOPLADI
Süper Lig'in 30. haftasında Eryaman Stadyumu’nda oynanacak dev randevu öncesi geri sayım başlarken, Gençlerbirliği yönetimi tarafından duyurulan bilet tarifesi futbolseverleri şaşkına çevirdi. Hem şampiyonluk yarışını hem de ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçın biletleri, alışılmışın dışındaki fiyatlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan maddesi oldu. En ucuz biletin 4 bin TL olarak belirlenmesi, her iki takımın taraftarları arasında büyük tepki topladı.
Gençlerbirliği yönetimi, ev sahibi tribünleri için bilet fiyatlarını kategorilerine göre şu şekilde belirledi:
- VIP A-B Blok: 10.000 TL
- Kapalı Sağ/Sol: 8.000 TL
- Doğu Maraton: 7.000 TL
- Güney Kale Arkası: 4.000 TL
DEPLASMAN TRİBÜNÜ BİLETLERİ 5 BİN 200 LİRA
Galatasaray taraftarlarının takımlarını destekleyeceği misafir tribünü (Kuzey Kale Arkası) biletleri ise 5 bin 200 lira olarak açıklandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu fiyatın bir deplasman maçı için kabul edilemez olduğunu savundu.
BAŞKAN ARDA ÇAKMAK DUYURMUŞTU
Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak konuya dair daha önce yaptığı açıklamada “Galatasaray maçında bilet fiyatlarımız, deplasman taraftar kontenjanımız ve prim sistemimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında neyse öyle olacak” demişti.