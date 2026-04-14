Gençlerbirliği-Galatasaray maçının bilet fiyatları taraftara ateş püskürttü

Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik virajlarından birine girilirken, Ankara’da oynanacak Gençlerbirliği- Galatasaray karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu.

BİLET FİYATLARI TEPKİ TOPLADI

Süper Lig'in 30. haftasında Eryaman Stadyumu’nda oynanacak dev randevu öncesi geri sayım başlarken, Gençlerbirliği yönetimi tarafından duyurulan bilet tarifesi futbolseverleri şaşkına çevirdi. Hem şampiyonluk yarışını hem de ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçın biletleri, alışılmışın dışındaki fiyatlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan maddesi oldu. En ucuz biletin 4 bin TL olarak belirlenmesi, her iki takımın taraftarları arasında büyük tepki topladı.

Gençlerbirliği yönetimi, ev sahibi tribünleri için bilet fiyatlarını kategorilerine göre şu şekilde belirledi:

VIP A-B Blok: 10.000 TL

Kapalı Sağ/Sol: 8.000 TL

Doğu Maraton: 7.000 TL

Güney Kale Arkası: 4.000 TL

DEPLASMAN TRİBÜNÜ BİLETLERİ 5 BİN 200 LİRA

Galatasaray taraftarlarının takımlarını destekleyeceği misafir tribünü (Kuzey Kale Arkası) biletleri ise 5 bin 200 lira olarak açıklandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu fiyatın bir deplasman maçı için kabul edilemez olduğunu savundu.

BAŞKAN ARDA ÇAKMAK DUYURMUŞTU

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak konuya dair daha önce yaptığı açıklamada “Galatasaray maçında bilet fiyatlarımız, deplasman taraftar kontenjanımız ve prim sistemimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında neyse öyle olacak” demişti.