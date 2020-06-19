Yozgat nerededir? Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ta gezilecek yerler için Yozgat gezi rehberi
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Yozgat nerededir? Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ta gezilecek yerler için Yozgat gezi rehberi

Yozgat'ta ne yenir? Yozgat'ta neler yapılır? Atmosferi ve yoğurdu ile ünlü Yozgat yayları nerelerdir?

Yozgat nerededir? Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ta gezilecek yerler için Yozgat gezi rehberi
19.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:58

Şehirleşmenin yavaş olduğu şehrin köklü bir geçmişi vardır. Kalkolitik dönemden beri yerleşim izlerine sahip olan Yozgat, zengin kültüre sahiptir.

YOZGAT NEREDEDİR?

Yozgat; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Amasya ve Tokat ile komşudur.

YOZGAT'TA GEZİLECEK YERLER NERELER?

Doğal güzellikleriyle sunduğu imkanlar ve turizm seçenekleri ile Yozgat, her yıl yüzlerce turisti ağırlar. Anadolu medeniyetlerine de ev sahipliği yapan şehirde gezilecek pek çok tarihi yer vardır. Şehirde yapılan farklı kazılar sonucu elde edilen tarihi eserler, Yozgat Müzesi'nde sergilenmektedir.

Yozgat nerededir? Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ta gezilecek yerler için Yozgat gezi rehberi

Yozgat'ta gezilecek yerler nereler? Keşfetmeniz için en güzel yerleri sizler için derledik.

Çamlık Milli Parkı

1958 yılında milli park statüsüne giren Çamlık Milli Parkı, 264 hektarlık alanı ile ülkemizin ilk milli parkıdır. Bu bölgede, Kafkas çamı denilen bir tür bulunmaktadır. Bu tür sadece burada bulunmaktadır. Ayrıca, yaklaşık 30 tane endemik bitki türüne de ev sahipliği yapar.

Anadolu'da rastlanmayan, Amerika'ya ait olduğu bilinen Altın Kartallara da ev sahipliği yapmıştır. Bünyesinde barındırdığı farklı türlerin tanıtımı için milli park ilan edilmiştir.

Yozgat nerededir? Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ta gezilecek yerler için Yozgat gezi rehberi

Kazankaya Kanyonu/ Kazankaya Vadisi

Aydıncık ilçesine 10 kilometre uzaklıkta yer alır. Kanyonun uzunluğu yaklaşık 10 kilometredir. Alan Dağları ve Malbelen Tepesi ile çevresi sarılmıştır. Yeşilırmak'ın bir kolu buradan geçer. Doğal güzelliği yüzyıllar önce de dikkatleri çektiği için birçok tarihi kalıntıya da rastlayabilirsiniz. Kayalar üzerine duvar kalıntıları, merdiven basamakları, hatıl oyuklar işlenmiştir. En dikkat çeken ise bereket ve bolluk tanrıçası Kibele'nin 3 metrelik kabartmasıdır.

Kasabaya yakın konumunda bulunan Sarıbaba Tepesi'nde milattan önceye ait olduğu düşünülen yaşam kalıntıları bulunmaktadır. Karagözlük Tepesi'ne yakın olan Güllük bölgesinde ise Hitit Mezarlığı bulunmuştur.

Yozgat nerededir? Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ta gezilecek yerler için Yozgat gezi rehberi

Yozgat Sarıkaya Kaplıcaları/ Sarıkaya Roma Hamamı

Termal turizm merkezi olan kaplıca suları florür içerir. Bu özelliği ile oligometalik su grubunda yer alır. Sarıkaya ilçesinde bulunan şifalı sular; siyatik ağrılara, kadın hastalıklarına, böbrek taşına, karaciğer ve safra kesesi taşına ve daha pek çok hastalığa iyi gelmektedir.

Kaplıcaların tarihi açıdan da önemi bulunur. Tesisin merkezinde Roma dönemi kalıntıları bulunur. Basilica Therma olarak geçen antik kent, Kral Kızı Hamamı olarak da geçer. Burası hakkında bir efsane de bulunur: "Kayseri'de yaşayan Roma ileri gelenlerinden birinin kızı çözümü olmayan bir hastalığa yakalanır. Hiçbir tedavinin işe yaramadığı kız, günden güne daha da solar. Yürüme sorunu da çekmeye başlayan kız için sıcak su önerilir. Son çare çamurlu bir yer olan bu hamama gönderilir. Burada birkaç gün geçiren kızın küt dizleri açılır ve yürümeye başlar. Bunun üzerine babası buraya mermerden temiz bir havuz yaptırır. Ve buraya da kızı Öper/ Hoperi'nin adını verir."

Yozgat nerededir? Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ta gezilecek yerler için Yozgat gezi rehberi

Yozgat Saat Kulesi

Tevfik Zade Ahmet Bey döneminde Şakir Usta adlı bir usta tarafından yapılmıştır. 7 katlı yapı, şehir merkezinde bulunur. Her saat başı çalan çanlar şehrin çevresinde duyulmaktadır. 1908 yaşında olan yapı ile saatler aynı yaştadır.

Yozgat nerededir? Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ta gezilecek yerler için Yozgat gezi rehberi

Tavium Antik Kenti

Şehir merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunur. Hititlerin ve Friglerin izlerini taşır. Fakat daha geçmişte de burada yaşam olduğuna rastlanmıştır. Milattan önce üçüncü ve birinci yüzyıl arasında Galatların burada yaşadığı düşünülüyor.

Yozgat nerededir? Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ta gezilecek yerler için Yozgat gezi rehberi

Akdağmadeni Kilisesi

1862 yılında yapılan Ortodoks kilisesinin kitabesi Yozgat şehri hakkında çok fazla bilgi vermektedir.

Yozgat nerededir? Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ta gezilecek yerler için Yozgat gezi rehberi

Çapanoğlu (Büyük) Camii

Avrupa etkisi ile yapılan cami, Türk mimari tarzının önemli bir örneğini oluşturur. Osmanlı döneminde yapılan cami iç ve dış cami bölümlerinden oluşmaktadır. Cami hakkında bazı efsaneler de söylenir. Cami inşaatı sürecinde bir cuma vakti Hızır Aleyhisselamın gelmesi bu efsanelerden biridir. Efsaneye göre halk, çalışan işçiye yardım eden Hızır (a.s.)'ın her cuma ve kandil namazında bu camiye geldiğine inanır.

Yozgat nerededir? Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ta gezilecek yerler için Yozgat gezi rehberi

Hamidiye Saatli Çeşmesi

Çapanoğlu Camii'nin doğu duvarında kalır. 1916 yapımı olan çeşme, II. Abdülhamit'in 25. sene-i devriyesi için yapılmıştır. Saatin alt kısmında; adalet, eşitlik, özgürlük anlamına gelen, kılıç, flama, terazi ve ay yıldız işlemeleri kullanılmıştır.

Yozgat nerededir? Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ta gezilecek yerler için Yozgat gezi rehberi

Çandır Şah Sultan Hatun Türbesi

Çandır ilçesinde bulunan türbe, Dulkadir Hükümdarı Alaüddevle Bey'in oğlunun eşi ve kızına aittir. Türbe içerisinde bulunan kitabede hicri 905 senesi tarihlenmiştir. İki lahidi bulunur. Birinde kelime-i şehadet, diğerinde ise "Hazihi meşhe-i merhumete ve mağfirete Şah Sultan binti Şahsuvar Beg" ifadesi yer alır.

Yozgat nerededir? Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ta gezilecek yerler için Yozgat gezi rehberi

Çayıralan Çerkez Bey Türbesi

Çayıralan ilçesinde bulunan türbe, 1542 yılında Kırşehir Sancak Beyi Çerkez Bey'e aittir. Bu bölge, Çerkez Beyin çiftliğidir. Mezar odası ve ön kısımdan oluşur.

Yozgat nerededir? Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ta gezilecek yerler için Yozgat gezi rehberi

Akdağmadeni Eski Cezaevi/ Tiftik Han

Eski hapishane binası olarak da bilinir. Kapı kemerinin ortasında aslan kabartması ve iki yanında "Maşallah", "Subhanallah" kelimeleri vardır. Hicri 1316 yılında yapılan yapı, son restorasyonundan sonra Akdağmadeni Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Yozgat nerededir? Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ta gezilecek yerler için Yozgat gezi rehberi

Akdağmadeni Muşalikalesi/ Behramşah Kalesi

Bölgede ayrıca, Ali Çelebi ve Mahmut Çelebi Türbesi bulunur. Muşalikalesi köyünün kuzeyinde bulunan yüksek tepe üzerine inşa edilmiştir. İncelemelere göre on üçüncü yüzyıldan kaldığı anlaşılmaktadır.

Yozgat nerededir? Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ta gezilecek yerler için Yozgat gezi rehberi

Sorgun Karakız ve Kazankaya Hitit Heykel Atölyeleri

Karakız belediyesine 500 metre uzaklıkta yer alan kayalık alanda, bir adet aslan heykeli bulunur. Bazalt kayalıklarından oluşan yapıya su sarnıcı da oyulmuştur.

Yozgat nerededir? Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ta gezilecek yerler için Yozgat gezi rehberi

Belirleyeceğiniz rotaya göre, buraları da görmenizi tavsiye ederiz;

Kerkenes Harabeleri/ Kayıp Şehir Pteria

Çeşka Yeraltı Şehri

Başçavuş Camii

Akdağmadeni Ptt Binası

Çekerek Şehitler Anıtı/ Abide

YOZGAT YAYLALARI NERELERDİR?

Bozok Yaylası

Yozgat nerededir? Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ta gezilecek yerler için Yozgat gezi rehberi

Cehirlik Yaylası

Kadıpınarı

Şebekpınarı

Yahyasaray/ Sırıklı Yaylası

Hisarbeyli Yaylası

YOZGAT'IN NESİ MEŞHUR? YOZGAT'TA NE YENİR?

Yozgat Arabaşı

Yozgat nerededir? Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ta gezilecek yerler için Yozgat gezi rehberi

Parmak Çörek

Desti Kebabı

Çiğdem Pilavı

Mısır Tatlısı

Madımak Yemeği

Çanak Peyniri

Yozgat nerededir? Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ta gezilecek yerler için Yozgat gezi rehberi

Gınnıç

Kabak Çiçeği Dolması

YOZGAT'TA NE YAPILIR?

Termal turizm merkezi olan Yozgat, her yıl yüzlerce kişiyi ağırlıyor. Sağlık turizminin etkili bir şekilde geliştiği burada görülmektedir.

Çamlık Milli Parkı'nda düzenlenen bisiklet turlarına katılabilir veya vadilerinde trekking yapabilirsiniz.

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