Canlı anlatım: Dev derbide tansiyon yüksek penaltı kaçtı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, zirve takibini sürdüren ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Talisca penaltı kaçırdı.

  Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
  • Fenerbahçe, 12. dakikada penaltı kazandı ancak Talisca penaltıyı dışarı attı.
  • Maçın 6. dakikasında Uğurcan ile Oosterwolde arasında gerginlik yaşandı ve iki oyuncu da sarı kart gördü.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'yi kendi evinde konuk ediyor. 

İLK 11'LER

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

CANLI ANLATIM:

30'Maçta tam bir orta saha savaşı var.

28' Galatasaray, Fenerbahçe yarı alanında pas yaparak savunmada boşluk arıyor.

27'Fenerbahçe, sık sık Ederson'un kullandığı uzun toplarla Cherif'i savunma arkasına sarkıtmaya çalışıyor.

26'Yunus'un açtığı ortada kafalardan seken topu Ederson kontrol etti. Yasin Kol öncesinde gerçekleşen pozisyon için faul düdüğü çaldı.

23'Fenerbahçe'de Brown ve Ederson sarı kart gördü.

23'YASİN KOL PENALTI YOK DEVAM DEDİ!

23'Osimhen topu penaltı noktasına koyduğu için sarı kart gördü.

22'PENALTI İTİRAZI! Sane ceza sahası içerisinde yerde kaldı Galatasaray penaltı bekliyor!

21'Semedo'nun uzun pasında Cherif savunma arkasına koşu atarak topu aldı ancak açısının daralmasının ardından topu kontrol edemedi ve top dışarıya gitti.

20'İki takım da oyun kurmaya çalışıyor.

15'Guendouzi'nin topu kontrol etmek isterken Sallai'ye yaptığı müdahale sonrası Yasin Kol faul düdüğünü çaldı.

13'Talisca penaltıyı dışarı attı.

12'Fenerbahçe penaltı kazandı! Cherif'in topla birlikte ceza sahasına girdiği pozisiyonda yapılan müdahale için Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

11'Fenerbahçe penaltı kazandı.

8'Barış Alper ve Semedo'nun girdiği ikili mücadale için Yasin Kol, Galatasaray lehine faul düdüğünü çaldı.

7'Semedo'nun göğüsüyle arkadaşına indirdiği topa Oosterwolde riske girmeyerek kornere gönderdi. Kornerde Osimhen'in yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

6'Uğurcan ile Oosterwolde arasında gerinlik yaşandı, iki oyuncu da sarı kart gördü.

4'Guendouzi topla birlikte yarı sahayı geçmek istedi ama Torreira'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Yasin Kol serbest vuruş kararı verdi.

3'Galatasaray savunmada pas yaparak çıkmak istedi ancak Fenerbahçe'nin baskısı altında deneline uzun top başarısız oldu ve top Fenerbahçe'ye geçti.

3'Dev derbi tempolu başladı.

1'Derbide ilk düdük çaldı. Bol gollü bir derbi olması dileğiyle. Her iki takıma da başarılar dileriz. 

Cemre Yıldız
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSedat A.:

jokerler başladı

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bir sene konuşur tartışırız bu maçı ..))

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

