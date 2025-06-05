Zonguldak'ta ilk beş ayda 84 ruhsatsız maden kapatıldı, 343 ton kaçak kömür ele geçirildi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yılın ilk 5 ayında 84 ruhsatsız maden ocağının kapatıldığını ve bu ocaklarda 343 ton kaçak kömürün ele geçirildiğini açıkladı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 1 Ocak-1 Haziran tarihleri arasındaki güvenlik, asayiş ve suçla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Valilikte düzenlenen basın açıklamasında Hacıbektaşoğlu, terörden kaçakçılığa, organize suçlardan trafik kazalarına kadar birçok başlıkta son 5 aylık tabloyu değerlendirdi.

Terör operasyonlarında yüzde 85 artış

Yılın ilk beş ayında terörle mücadele kapsamında toplam 24 operasyon düzenlendiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "1 Ocak 1 Haziran 2025 tarihleri arasında güvenlikten, asayişe, terörle mücadele ettiğin kaçakçılığa birçok alanda yürütülen çok önemli çalışmalar hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Terör olaylarında 2025 yılının ilk beş ayında 24 operasyon gerçekleştirilmiştir. 6 şahıs gözaltına alınmış, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla gerçekleştirilen operasyonlar yüzde 85 oranında artmıştır" dedi.

Asayiş olaylarında aydınlatma oranı yükseldi

Kişilere karşı işlenen suçlarda 2 bin 844 olay meydana geldiğini açıklayan Hacıbektaşoğlu, "Asayiş olaylarında 2025 yılının ilk 5 ayında kişilere karşı işlenen suçlarda 2 bin 844 olay meydana gelmiş, önemli 10 olayı alıyoruz. 2 bin 844 olay meydana gelmiş ve bu olayların aydınlatma oranı yüzde 98.75 olarak kaydedilmiştir. 2024 yılının aynı dönemine göre aydınlatma oranında yüzde 1.39 artış sağlanmıştır. Yine olay sayılarında da önemli bir düşüş meydana gelmiştir. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 956 olay meydana gelmiş ve bu olayların yüzde 89.6'sı aydınlatılmıştır. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla aydınlatma oranında yüzde 18.6'lık bir artış sağlanmıştır. Bu konuda bütün İl Emniyet Müdürlüğümüzü, İl Jandarma Komutanlığımızı ve çalışan, gayret eden arkadaşlarımızı, ekiplerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da hem olaylarda ciddi bir azalma meydana gelmiş. Yine aydınlatma oranlarında da yüzde 18.6'lık bir artış sağlanmıştır" diye konuştu.

Aranan 402 hükümlü yakalandı

Vali Hacıbektaşoğlu, yılın ilk beş ayında 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 379, 5 ila 10 yıl arası cezası bulunan 19 ve 10 yılın üzerinde cezası olan 4 kişi olmak üzere toplam 402 hükümlünün yakalandığını açıkladı. Ayrıca ifadeye yönelik aranan 764 şahsın da yakalandığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Aranan şahıslarda 2025 yılın ilk 5 ayında 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunanlardan 379 kişi 5 ila 10 yıla kadar hapis cezası bulunan 19 kişi 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi olmak üzere toplam 402 kişi yakalanmıştır. Yine ifadelerin alınması amacıyla aranan 764 şahıs yakalanmıştır. Bu sayı 2024 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 35.7 oranında artış göstermiştir. Yine ruhsatsız silah olaylarında 2025 yılının ilk 5 ayında yapılan denetim ve operasyonlarda 250 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmış. 82 tabanca, 59 kuru sıkıntı tabanca, 70 av tüfeği olmak üzere toplam 211 ruhsatsız silah ele geçirilmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla ele geçirilen ruhsatsız silah sayısında yüzde 40.6'lık bir artış kaydedilmiştir" dedi.

Kaçak maden ocaklarına göz açtırılmadı

Zonguldak'a özgü sorunlardan biri olan kaçak maden ocaklarına dair veriler de paylaşıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, "515 denetim yapıldı. 84 kaçak ocak kapatıldı, 343.75 ton kaçak kömür ele geçirildi. Denetim sayısında yüzde 16, ele geçirilen kömür miktarında yüzde 170 artış var" dedi. Kaçak ocaklara karşı kararlılığın süreceğini vurgulayan Hacıbektaşoğlu, "İlimize özgü bir durum kaçak maden ocaklarıyla yine tespit edilmesi, kapatılması, faaliyetten men edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 515 denetim gerçekleştirilmiş. Bu denetimler sonucunda 84 kaçak ocak kapatılmış. 71 adli ve idari işlem yapılarak 343.75 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla denetim sayısında yüzde 16 ele geçirilen kaçak kömür miktarında yüzde 170 oranında artış sağlanmıştır. Bu konuda kesinlikle kamuoyunda serzenişler bize geliyor. Direk olarak geliyor, dolaylı olarak geliyor. Bu konuda kesinlikle insanlarımızın denetimsiz, kontrolsüz kaçak ocak diye tabir ettiğimiz kömür ocaklarında çalışmalarına müsamahamız yoktur. Gönlümüz razı değildir. Kimsenin oralarda ölmesine, yaralanmasına hiçbir yerde razı değil ama tamamen denetimsiz bir şekilde çalışmasına razı değil. Bu konudaki denetimlerimiz aynı kararlılıkla ve ciddiyetle devam ettirilecektir" şeklinde konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede 434 operasyon

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 434 operasyon gerçekleştirildiğini ve 123 şahsın gözaltına alındığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Narkotik suçlarla mücadelede 2025 yılının ilk beş ayında gerçekleştirilen 434 operasyonda 123 şahıs gözaltına alınmış bunlardan 83'ü tutuklanmış, 39'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla operasyon sayısında yüzde 39, tutuklanan şahıs sayısında yüzde 72 oranında artış kaydedilmiştir. Yapılan operasyonlar sonucunda 6 kilogram 684 gram esrar, 39 gram skank, 16 gram eroin 1 kilo 86 gram kokain 12 kilo 479 gram bonzai, 5 kilo 507 gram metamfetamin, bin 819 adet ekstazi, 634 kenevir bitkisi ve 193 gram kenevir tohumu ele geçirilmiştir" dedi.

Organize suç örgütlerine ağır darbe

2025'in ilk 5 ayında organize suçlara yönelik 18 operasyon yapıldığını ve 28 şahsın gözaltına alındığını açıklayan Hacıbektaşoğlu, "Organize suçlarla mücadelede 2025 yılında 18 operasyon gerçekleştirilmiştir. 28 şahıs gözaltına alınmıştır. Bu şahıslardan 10'u tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla operasyon sayısında yüzde 63 bir artış sağlanmıştır. Operasyonlar sonucunda 32 tabanca, 13 av tüfeği, 6 kuru sıkı tabanca 3 bin 336 fişek, 1 uçak savar mermisi, 11 patlayıcı madde ve 11 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

Kaçakçılık operasyonlarında yüzde 105 artış

72 operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığını, 4 kişinin tutuklandığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Kaçakçılık suçlarında 2025 yılının ilk beş ayında 72 operasyonda 11 şahıs gözaltına alınmış, bu şahıslardan 4'ü tutuklanmış, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla operasyon sayısında yüzde 105 oranında artış sağlanmıştır. Kesinlikle vatandaşımızı rahatsız eden herhangi bir kişi, herhangi bir yapı çeteleşme bunlara kesinlikle göz yumulmayacaktır. Yumulmuyor, yumulmayacaktır. Çok dikkatle bütün gelişmeleri, bütün ihbarları arkadaşlarımız takip etmektedir. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bu yapılan kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen malzemeler 228 litre sahte alkollü içki, 122 litre etil alkol, 404 bin 50 adet makaron, 81 adet elektronik sigara, 37 kilogram tütün, 302 adet emtia, çeşitli emtia, 9 adet tarihi eser ve 1 adet gümrük kaçağı otomobil ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

Siber suçlara karşı 35 operasyon

Hacıbektaşoğlu, siber suçlara karşı 5 bin 568 sosyal medya hesabının incelendiğini, 212'sinin terör iltisaklı olduğunun belirlendiğini açıkladı. Hacıbektaşoğlu, "Siber suçlarla mücadelede 2025 yılının ilk 5 ayında toplam 5 bin 568 sosyal medya hesabı incelenmiş ve terör iltisaklı olduğu tespit edilen 212 hesap belirlenmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla incelenen sosyal medya hesabı sayısında yüzde 19 terör iltisaklı tespit edilen hesap sayısında ise yüzde 40 oranında artış kaydedilmiştir. Bunlar için gerekli adli işlemler, idari işlemler yapılmıştır. Çevrimiçi dolandırıcılık, çevrimiçi yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile bilişim suçları konularında toplam 35 operasyon gerçekleştirilmiştir. 69 şahıs gözaltına alınmış ve gözaltına alınan bu şahıslardan 19'u tutuklanmıştır. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla operasyon sayısında yüzde 59 oranında artış sağlanmıştır. Özellikle suç örgütleri, dolandırıcılar yine çevrim içi, sosyal medyada, internet üzerinden çeşitli yalanlarla güncel gündemi takip ederek insanları korkutarak onlara karşı işte 'Ben polisim, jandarmayım, hakimim, savcıyım, valiyim' şeklinde bir çok güven telkin ederek ve belli gündemdeki olaylar ve hassasiyetler üzerinden dolandırmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımızı bu konuda kesinlikle uyarıyoruz. Hiçbir kamu görevlisi, hiçbir vatandaşımıza, hiçbir kişiye sosyal medyadan, internet yoluyla, herhangi bir mesajla bir şekilde ulaşıp herhangi bir şey, özellikle para herhangi bir şey istemez arkadaşlar. Kesinlikle bu durumlarda cevap vermeyin, kapatın. ve mutlaka emniyet, jandarma gidemiyorsanız mutlaka 112'ye bildirimde bulunun. Bildiğiniz kadarıyla bilgileri paylaşın" ifadelerine yer verdi.

Düzensiz göçmen sayısında azalma

Hacıbektaşoğlu, 2025'in ilk 5 ayında 19 operasyonda 52 düzensiz göçmen yakalanırken, 21'inin sınır dışı edildiğini açıkladı. Zonguldak genelinde toplam 3 bin 210 düzenli göçmen bulunduğunu açıklayan Vali Hacıbektaşoğlu, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olayları konusunda ve ilimizdeki göçmenler hakkında da çok kısaca bilgi vermek isterim. 2025 yılının ilk 5 ayında gerçekleştirilen 19 operasyonda 52 düzensiz göçmen yakalanmış. Bu düzensiz göçmenlerden 21'i sınır dışı edilmiştir. İlimiz genelinde 545'i geçişi koruma altındaki Suriyeliler 2 bin 273'ü ikamet izni olan ve 392'si uluslararası koruma kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 210 düzenli göçmen bulunmaktadır. 2024 yılının aynı döneminde toplam düzenli göçmen sayısı 3 bin 503 iken, bu sayı yüzde 8 oranında azalmıştır. 2025 yılının ilk beş ayında 699 trafik kazası meydana gelmiştir. Tabii ki bugün itibariyle yaşadığımız bunlar. 31 Mayıs itibarıyla olan rakamlardır. Bugünkü kazalar ve haziranda olanlar bu rakamlara dahil değildir. 2025 yılının ilk beş ayında 699 trafik kazası. Bu kazalarda 1013 vatandaşımız yaralanmış ve maalesef ikisi olay yerinde bir vatandaşımız ise hastanede hayatını kaybetmiş. Bu sabah 3 vatandaşımızı maalesef trafik kazaları hayattan koparmıştır. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla ölümlü kaza sayısında yılın ilk 5 ayında yüzde 71.4 oranında önemli bir düşüş yaşanmıştır. Trafik denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Günümüz itibariyle Zonguldak genelinde tescilli araç sayısı 201 bin 727'dir. Tescilli motosiklet sayısı ise 34 bin 478 olmuştur. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla tescilli araç sayısında yüzde 10, yine motosiklet sayısında yüzde 32 oranında artış olmuştur. 2025 yılının ilk beş ayında okul servis aracı ve ticari taksiler dahil kontrol edilen araç sayısı 452 bin 147 olmuştur. Hemen hemen ilimizdeki tescilli araçların her biri bu geçen beş aylık sürede iki kere denetlenmiştir arkadaşlar. Bu kadar yoğun denetimler yapılıyor. Bu denetimlerin amacı cezalandırmak değildir. Amacı bilinçlendirmek, birçoğu bilinçlendirmek, bilgilendirmek uyarı ikaz maksatlıdır. Ama cezayı gerektiren bir durumda da kesinlikle cezai işlem yapılmaktadır. Cezai yaptırımı uygulanan araç sürücü sayısı ise 17 bin 497 olmuştur. 2025 yılının ilk 5 ayında bin 421 araca çakar denetimi yapılmıştır. Yapılan denetimler sonucunda toplamda 2 bin 781 araç trafikten men edilmiştir. Sahil güvenlik bot komutanlığımızın faaliyetleri konusunda sizleri bilgilendirmek istiyorum. 2025 yılının ilk beş ayında bot komutanlığımızca sahil güvenlik bot komutanlığımızca denizden ve karadan 2628 saat seyir faaliyeti icra edilmiş. Yapılan faaliyetler kapsamında 5189 sorgulama gerçekleştirilmiş. ve balıkçı tekneleri ile ticari gemiler dahil olmak üzere 644 denetleme yapılmıştır. Usulsüzlük tespit edilenlere ise toplamda 45 adli ve idari işlem uygulanmıştır. Sahil güvenlik güçlerimiz 2024 yılının aynı dönemi zaman dilimine kıyasla seyir faaliyetlerini yüzde 14.7, denetim ve kontrol faaliyetlerini yüzde 17.3 oranında artırmışlardır. Önümüzde yaz başladı. Okullar bayram sonrası, bir hafta sonra bayramdan sonra tatil olacak. Tabii turizm mevsimi dışarıdan gelen, yurt dışından gelen vatandaşlarımız deniz mevsimi de başladı. Özellikle bütün tedbirler bayram boyunca ve bayram sonrası planlandı. Sahil güvenlik bot komutanlığımız, belediyelerimizin kontrolündeki plajlarda belediyelerimiz ve diğer yerlerde jandarmamız, Emniyet müdürlüğümüz, bütün gözümüz, kulağımız sahillerde, plajlarda olacak. Vatandaşlarımız özellikle bu konuda resmi kurumların meteorolojinin, sahil güvenliğin, emniyet, jandarmanın ve belediyelerimizin, belediye görevlilerimizin uyarı ve ikazlarına mutlaka dikkat etmelerini istiyoruz, riayet etmelerini istiyoruz. Kontrolsüz yerlerde, kontrolsüz alanlarda ve bozuk havalarda, rüzgarlı havalarda, tehlikeli zamanlarda dalga boyunun yüksek olduğu zamanlarda yüzülmemesini, kontrollü yerlerde mümkün mertebe suya girilmesini, yüzülmesini rica ediyoruz. 1 Ocak-1 Haziran tarihleri arasında güvenliğin, huzurun, kamu düzeninin sağlanması için yürüttüğümüz tüm bu çalışmalar devletimizin kararlılığı, güvenlik birimlerimizin özverili, gayretli ve siz kıymetli hemşehrilerimizin desteğiyle, başarıyla devam etmektedir. Bu kapsamda Kurban Bayramı'nı da aynı bilinç ve sorumlulukla karşılıyoruz. Bayram sevincimizi gölgede bırakacak. En küçük bir olumsuzluğa meydan vermemek adına tüm tedbirlerimizi aldık. Almaya da devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin kurban bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bayramın birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmesini ilimize, ülkemize tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Her türlü olumsuzluktan uzak güven içinde sevdiklerinizle birlikte huzurla geçireceğiniz bir bayram olmasını diliyorum. Kurban bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun." - ZONGULDAK