Vietnamlı Gelin Türkiye'de Müslüman Olup Düğün Yaptı

Vietnamlı Gelin Türkiye'de Müslüman Olup Düğün Yaptı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Nedim Bilici ile Vietnamlı Thi Hoa Chau'nun sosyal medyada başlayan aşk hikayesi, genç kadının Müslüman olup geleneksel bir düğünle evlenmesiyle son buldu. Düğün, yöreye özgü adetlerle gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Nedim Bilici ile Vietnamlı Thi Hoa Chau'nun sosyal medyada başlayan aşk hikayesi, genç kadının Müslüman olması ve yöreye özgü geleneksel bir düğünle evlenmesiyle mutlu sona ulaştı.

Yüksekovalı Nedim Bilici ve Vietnam asıllı Thi Hoa Chau, yaklaşık üç yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştı. Kısa sürede dostlukları aşka dönüşen genç çift, uzak mesafelere rağmen ilişkilerini ilerletti. Evlilik kararı alan Thi Hoa Chau, hayatının en önemli adımlarından birini atarak Yüksekova'da düzenlenen bir merasimle Müslüman oldu ve Viyan ismini aldı.

Görkemli yöresel düğün

Viyan ve Nedim Bilici, bugün Yüksekova'ya bağlı Yeşildere köyünde hayatlarını birleştirdi. Bölgenin geleneksel ve görkemli düğün adetlerine uygun olarak düzenlenen merasime, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Misafirler, yöresel kıyafetler içinde uzun halaylar çekerek genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Renkli görüntülere sahne olan düğün, köy halkı tarafından da büyük ilgi gördü.

Damat Nedim Bilici, eşiyle tanışma ve evlilik sürecini İHA muhabirine anlattı. Bilici, "Sosyal medyada tanışıp görüştük. Ben Vietnam'a gittim, sonra onu buraya çağırdım. Aileler arasında anlaştık ve evlenme kararı aldık" dedi.

Eşinin yöre kültürünü ve düğünü çok sevdiğini belirten Bilici, "Viyan, tamamen kendi isteğiyle Müslüman oldu. Ailesi de bu kararı olumlu karşıladı" ifadelerini kullandı.

Bilici, dil farkını Türkçe ve biraz Vietnamca ile aştıklarını da sözlerine ekledi.

Gelin Viyan (Thi Hoa Chau) ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Sosyal medya üzerinden tanışıp konuştuk. Buradaki kültür ve gelenek çok farklı ama çok sevdim. Özellikle halayları çok farklı, zamanla alışacağım."

Yeşildere köyü Muhtarı Melik Bilici de, "Gelinimizi Vietnam'dan getirdik. Kendi isteğiyle Müslüman oldu. Düğünümüze katılan tüm misafirlere teşekkür ederiz" dedi.

Yeni evli çiftin şimdilik Yeşildere köyünde yaşamayı planladığı öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
