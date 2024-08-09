Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı

Japonya'da dün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı. Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Yangın ve Afet Yönetim Dairesi'nden edinilen bilgilere göre, Miyazaki, Kagoshima ve Kumamoto eyaletlerinde yaşayan 13 kişinin sarsıntı sırasında yaralandığı bildirildi. Bazı otoyol ve evlerde maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

"BİR HAFTA BOYUNCA ÜLKEDE KALMAYA KARAR VERDİM"

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise, bugün yaptığı açıklamada önceden planlanan Orta Asya gezisini deprem nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) dün yayınladığı "aşırı şiddetli deprem (MegaQuake)" uyarısına atıfta bulunan Kishida, "Bu uyarı ilk kez yayınlandığından insanların endişeli hissedeceklerini düşünüyorum. Dünkü deprem sonrasındaki çalışmaların ve muhtemel yeni depreme dair hazırlıkların yolunda gittiğinden emin olmak için önümüzdeki bir hafta boyunca ülkede kalmaya karar verdim" ifadelerini kullandı. Kishida, "Sonuç olarak, Orta Asya ve Moğolistan'a yapmayı planladığım ziyareti iptal etmeye karar verdim" dedi. Bugün başlaması ve Pazartesi gününe dek sürmesi planlanan gezisi kapsamında Kishida'nın Kazakistan, Özbekistan ve Moğolistan'ı ziyaret ederek siyasi temaslarda bulunması bekleniyordu.

JAPONYA 7.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILMIŞTI

Dün Japonya'da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıkları olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, JMA sarsıntının yerel saat ile 16:43'te 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu. Miyazaki, Kochi, Oita, Kagoshima ve Ehime eyaletleri için tsunami uyarısı yayınlanırken, yüksekliği 1 metreyi bulan dalgaların oluşabileceği açıklanmıştı. Kıyı kesimlerde yaşayan sakinlere üst katlara ve yüksek kesimlere çıkma çağrısı yapılırken, kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı nedeniyle hava ve demiryolu ulaşımında gecikmeler yaşanmıştı.

"AŞIRI ŞİDDETLİ DEPREM" UYARISI YAYINLANMIŞTI

Depremin ardından ilk niteliğinde bir "aşırı şiddetli deprem (MegaQuake)" uyarısı yayınlayan JMA, Pasifik Okyanusu kıyısı boyunca uzanan Nankai Çukuru'nda 1 hafta içinde yeni çok büyük bir sarsıntı yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. JMA'da görevli deprem uzmanı Profesör Naoshi Hirata konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nankai Çukuru depreminin meydana gelme ihtimali şu anda normalden birkaç kat daha yüksek" ifadelerini kullanmıştı. "Bir mega depremin tam olarak ne zaman ve nerede meydana geleceğini söyleyemeyiz" diyen Hirata, "Ancak insanların hazırlıklı olduklarından emin olmak istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.