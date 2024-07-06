Genç bilim adamlarına teşvik

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in katılımlarıyla, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülleri Yıllık Bilimsel Değerlendirme Toplantısı ve Genç Akademi Konferansı" düzenlendi. Bilim dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren bu etkinlik, genç bilim adamlarının başarılarını takdir etmek ve onların bilimsel katkılarını desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.

Programın açılış töreni, 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen toplantıyla başladı. Toplantıya ev sahibi olarak katılan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra; Erzurum Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Asli Üyesi ve TCMB Banka Meclis Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kar, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Zülfikar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile TÜBA üyeleri, davetliler ve çok sayıda akademisyen katılım sağladı.

"Cumhuriyetimizin kurulduğu şehir Erzurum'a hoş geldiniz"

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşunun ardından yayınlanan tanıtım filmi ve sonrasında Türk Müsikisi Devlet Konservatuvarı Öğr. Gör. Dr. Derya Eroğlu'nun müzik icrası ile devam eden etkinlik, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Çomaklı; tarihi, kültürü ve eşsiz doğal güzellikleri ile Türkiye'nin en müstesna şehirlerinden olan Erzurum'da böylesine bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek: "Bilim alanında ülkemizin en saygın ödül programlarından biri olan, araştırmacılığı ve bilim adamlığını özendirerek, gençleri bilim ve araştırma alanlarına yönlendirmede önemli bir işleve sahip olan 2024 TÜBA-GEBİP Yıllık Bilimsel Değerlendirme Toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle üstün başarılı genç bilim adamlarının akademik etkinliklerinin sunum ve değerlendirilmesini içeren ve 2001 yılından itibaren Geleneksel TÜBA-GEBİP Yıllık Bilimsel Değerlendirme Toplantısına ikinci kez ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğumuzu vurgulamak isterim. Bu vesileyle bu toplantının Üniversitemizde düzenlenmesine karar verdiğimiz TÜBA Başkanımız Prof. Dr. Sayın Muzaffer Şeker'e teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Bilim üretme ekosistemine sahip bir araştırma üniversitesiyiz"

Atatürk Üniversitesinin evrensel bilimde ön sıralarda yer alan, sorun odaklı çalışan ve toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretebilen, güçlü Ar-Ge ve inovasyon altyapısı ile bilim üretme ekosistemine sahip bir araştırma üniversitesi olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı: "Yönetim olarak, şahsım ve çalışma arkadaşlarımla üniversitemizin bütün bilim adamları ve bilim alanlarını kapsayan bir bakış açısıyla Türkiye'yi yeni yüzyıla taşıyacak bilim ve teknolojik üretim bilinci ve sorumluluğu ışığında görevimizi sürdürdük. Üniversitemizin devletimizden aldığı güç ve destekle bilim alanında ciddi bir Ar-Ge potansiyeli mevcut. Bu potansiyeli doğru bir biçimde kullanmak en temel hedefimizdir. İnanıyorum ki ülkemizde üniversitelerimiz bağlamında üretilecek bilimin dolayısıyla teknolojinin niteliği ve başarısı, gün geçtikçe gelişerek devam edecektir" diye konuştu.

"Böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz"

Rektör Prof. Dr. Çomaklı, yönetim kadrosunun bu vizyonla hareket ederek çalışmalarını bir bölge üniversitesi olma temeli üzerinden evrensel bir dünya üniversitesi statüsüne taşımak yönünde sürdürdüğünü belirterek şunları aktardı: "Bu vesileyle 2024 TÜBA-GEBİP Yıllık Bilimsel Değerlendirme Toplantısının düzenlenmesinde emeği geçen, akademi üyelerine, bilim adamlarına ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bilimin ve araştırmanın özendirildiği bu toplantının başarılı geçmesini ve ülkemiz için faydalı sonuçlar vermesini temenni ediyorum. Ev sahipliğimizden memnun kalmanız dileğiyle sizlere bir kez daha Cumhuriyetimizin kurulduğu şehir olan Erzurum'a ve Üniversitemize hoş geldiniz diyor, Atatürk Üniversitesi ailesi adına hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"Bu ödüller, genç bilim adamlarımızın motivasyonunu artırmaktadır"

Ardından söz alan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye'nin bilimsel potansiyelini artırmak için genç bilim adamlarının teşvik edilmesinin önemini vurguladı. TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantılarını farklı üniversitelerde yaparak hem bölgesel farkındalığı artırmayı hem de bilim ödüllerinin tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Prof. Dr. Şeker, konuşmasında şunları söyledi: "Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülleri, genç araştırmacılarımızın bilimsel çalışmalarını takdir etmek ve onları daha büyük başarılara yönlendirmek için önemli bir platformdur. Bu ödüller, genç bilim adamlarımızın motivasyonunu artırarak, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Yapılan toplantılar zinciri, temel bilimlerden sosyal bilimlere kadar birçok alana yönelik çok önemli veriler sunuyor. Dış paydaşlara da açık olan toplantılara akademisyen ya da öğrencilerde katılım sağlayabilir ve parlak fikirlerin tartışıldığı ortamda kendi görüş ve önerilerini bilim adamları ile paylaşabilir" dedi.

"Geçmiş günahlarını düşünenler, gelecek günahlara da ortak oluyor"

Erzurum'dan önce Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Brezilya Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen 8. Bilim20 (Science20) zirvesine katıldığını aktaran Başkan Şeker: "Enerji kaynaklarının azalmasından, iklim değişikliğine, beslenme zincirinden gıda paylaşımına kadar birçok konunun akademik bir bakışla ele alındığı bu zirvede biz de Filistin'de bir yıla yaklaşan soykırımı gündeme getirerek İsrail tarafından uygulanan vahşete dikkat çektik. Geçmiş günahlarını düşünerek konuşmayanların yeni günahlara da ortak olduğunu vurguladığımız toplantıda akademinin böyle durumlarda uyarıcı görev görmeyecekse ne zaman göreceğinin merak konusu olduğunu kayıtlara düştük. Bu konuda ülkemiz adına da çıkarılması gereken dersler olduğunu belirtmek isterim. Kendi kendine yeten bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatan bu süreçler, daha çok çalışmamızı bir kez daha en acı şekilde gözler önüne serdi" diye konuştu.

"Devletimizin sratejisine güvenmemiz gerekiyor"

Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara aldırış etmeden, sosyal medya üzerinden yapılan algılara kapılmadan birlik ve beraberlik içerisinde tüm dünyaya karşı dik durulması gerektiğine dikkat çeken Başkan Prof. Dr. Şeker, Türkiye'nin yatırımcı çekme, turizmden önemli bir pay alma ve sanayi yelpazesini genişletme gibi birçok alana yönelik çabası mevcut. Bu gelişim vizyonuna yönelik vurulacak en önemli darbe yabancı düşmanlığıdır. Sosyal medyaya esir düşmeyelim, dünyanın her alanında göçmen var, bugün en büyük göçmen yurdu Amerika'dır. Devletimizin stratejisine güvenmemiz gerekiyor. Yakılan kibritlerin ülkemizin birlik ve beraberliğini yakmasına izin vermeyelim. Bu güzel ülkeden kolaylıkla vazgeçmeyelim. Geleceğimiz için daha sabırla ve gayretle çalışmalarımızı sürdürelim. Genç bilim adamlarımızın yarın yapacağı sunumlara tüm akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz davetlidir. İnteraktif olarak da sürecek etkinliklerin verimli geçeceğine inancım tamdır. Yapay zeka ile ilgili alanında uzman arkadaşlarımızın yapacağı sunumlarda bir o kadar başarılı geçeceğine yürekten inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülleri, bilimsel araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası alanda öne çıkan genç bilim adamlarına verilmektedir. Bu yıl ödül almaya hak kazanan isimler, farklı disiplinlerdeki üstün başarıları ve bilimsel katkıları nedeniyle seçilmektedir. Ödül törenlerinde, genç bilim adamları çalışmalarını ve gelecek hedeflerini paylaşma fırsatı bulmakta, biyoloji, kimya, fizik, mühendislik, sosyal bilimler ve tıp gibi çeşitli alanlara yönelik araştırma alt yapısı, yapılan çalışmalar ile genişlemektedir.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen Genç Akademi Konferansı, bilimsel tartışmalar ve bilgi paylaşımı için önemli bir platform oluşturdu. Konferansta, genç bilim adamları kendi araştırma projelerini sunarak, meslektaşlarıyla bilgi alışverişinde bulundu. Ana teması, "Yapay Zeka" olarak belirlenen konferans çerçevesinde, katılımcılar çeşitli oturumlarda yenilikçi araştırmalarını ve projelerini tanıttı.

Farklı alanlarda yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular tartışıldı

Prof. Dr. Muhsin Kar'ın "Küresel Ekonomi: Quo Vadis?" konferansı ile devam eden program süresince düzenlenen bilimsel oturumlarda, farklı alanlarda yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular tartışıldı. Bu kapsamda, Prof. Dr. Hacı Ali Mantar "Yapay Zekanın Ekonomik Katma Değere Olan Etkisi", Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk "Yapay Zekada Güncel Durum ve Geleceğe Yönelik Beklentiler, Prof. Dr. Hüseyin Şeker ise "Verinin Gücü ve Güçlendirdikleri" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Her oturum, ilgili alanın önde gelen uzmanları tarafından yönetildi ve genç araştırmacılar çalışmalarını detaylandırarak soruları yanıtladı. Bu oturumlar, genç bilim adamlarının hem kendi aralarındaki iş birliğini artırmalarına hem de deneyimli akademisyenlerle etkileşimde bulunmalarına imkan tanıdı.

Program, TÜBA-GEBİP Bilimsel Alan Değerlendirme Toplantıları ile devam edecek. - ERZURUM