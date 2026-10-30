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Depremde eşini ve 2 kızını kaybetmişti! Mersin'de çöken merdivenin altında kalan işçi öldü

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Depremde eşini ve 2 kızını kaybetmişti! Mersin'de çöken merdivenin altında kalan işçi öldü
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir evde tadilat yapan 56 yaşındaki Cevdet Demetgül, dış merdivenin çökmesiyle beton parçalarının altında kalarak hayatını kaybetti. 6 Şubat depremlerinde Hatay'da eşini ve 2 kızını kaybettikten sonra Mersin'e yerleşen ve inşaat işlerinde çalışan Demetgül'ün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'de tadilat yaptığı evin dış merdiveninin çökmesi sonucu beton altında kalan Cevdet Demetgül hayatını kaybetti. Hatay'da yaşadığı depremde eşini ve 2 kızını kaybeden Demetgül'ün, felaketin ardından Mersin'e yerleştiği öğrenildi.

TADİLAT SIRASINDA DIŞ MERDİVEN ÇÖKTÜ

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Şakirgülmen Mahallesi 2846 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir taşeron inşaat firmasında çalışan Cevdet Demetgül (56), bir evde tadilat yaptığı sırada dış merdivenin çökmesi sonucu beton parçalarının altında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demetgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

DEPREMDE EŞİNİ VE 2 KIZINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan hayatını kaybeden Cevdet Demetgül'ün hikayesi yürek burktu. Hatay'da 6 Şubat depremlerine yakalanan Demetgül'ün, afette eşini ve 2 kızını kaybettiği öğrenildi. Depremin ardından Mersin'e gelen ve burada inşaat işlerinde çalışarak hayatını sürdüren Demetgül'ün talihsiz kaza sonucu ölümü herkesi üzdü. Demetgül'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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