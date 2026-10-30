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Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti

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Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti
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Daha önce AK Parti'ye geçeceği iddialarını yalanlayan DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, partisinden istifa etti. Kaya, "DEVA Partisi’nin yetkili kurullarının uzun zamandır vâkıf olduğu görüş ayrılıklarım nedeniyle DEVA Partisi’ndeki tüm görevlerimden bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım." dedi.

  • DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, partisindeki tüm görevlerinden istifa etti.
  • Kaya, istifa kararını Genel Başkan Ali Babacan ile eylül ayında yaptığı görüşmede paylaştığı görüş ayrılıklarına dayandırdı.
  • Kaya, daha önce AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları reddetmişti.

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Daha önce AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları reddeden Kaya, istifa kararını görüş ayrılıkları nedeniyle aldığını belirtti.

ERTUĞRUL KAYA, DEVA PARTİSİ'NDEN AYRILDI

Açıklamasında parti kurullarının bu görüş ayrılıklarından uzun süredir haberdar olduğunu ifade eden Kaya, DEVA Partisi’ndeki tüm görevlerinden ayrıldığını belirterek kararı kamuoyuyla paylaştı.

"DEVA Partisi’nin yetkili kurullarının uzun zamandır vâkıf olduğu görüş ayrılıklarım nedeniyle, Genel Başkan Sayın Ali Babacan ile eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiğim görüşmede paylaştığım ayrılık kararıma istinaden, beyan ettiğim takvim doğrultusunda DEVA Partisi’ndeki tüm görevlerimden bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım."

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Ertuğrul Kaya'nın, mayıs ayında sosyal medya hesabından yaptığı "Vira Bismillah. Olanda ve olacakta hayır vardır" paylaşımının ardından partisinden istifa edeceği gündeme gelmişti.

Konuyla ilgili konuşan Kaya, istifa edeceği iddialarını yalanlayarak, "Türkiye'nin sosyopolitik ikliminin de çok enteresan bir noktada olduğunu görmüş bulunduk" demişti.

''KİTABIN İLK BÖLÜMÜNÜ TAMAMLAMASININ ARDINDAN 'BİSMİLLAH' DEDİM''

Türkiye'nin sosyal ve politik yaşamından olayların aktarıldığı bir kitap yazdığını dile getiren Kaya, kitabın ilk bölümünü tamamlamasının ardından "bismillah" dediğini kaydetmişti.

Kaya, ülkedeki "bismillah"ın anlamının politik geçişlere indirgendiğini vurgulayarak, "'Bismillah' deyince parti değişimi oluyor herhalde. 'Bismillah' Müslümanın eylemidir. Bir yeri açarken dersiniz, dükkanı açarken dersiniz, su içerken dersiniz. En azından biz öyle yapıyoruz. Ben de kitabı yazmaya başladım, temize geçiyorum, bereketli olsun diye 'bismillah' dedik. Tabii süreç politik yorumlara evrildi" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgurkanh328:

çıkarları kalmamış çıkarı olan cebi dolduracağı yere gidiyo

Yorum Beğen1
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