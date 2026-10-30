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G20'de aile fotoğrafı, Lavrov'la aynı kare istenmeyince programdan çıkarıldı

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ABD'nin Atlanta kentindeki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, Avrupalı bakanların Sergey Lavrov ile aynı karede yer almak istememesi üzerine aile fotoğrafı çekimi programdan çıkarıldı. Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Lavrov'la fotoğraf çekilmeyeceğini söyledi.

ABD'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Avrupalı bakanların Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile aynı karede yer almak istememesi üzerine geleneksel aile fotoğrafı çekimi programdan çıkarıldı.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Zirvesi öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da etkinliğe katılımı nedeniyle "aile fotoğrafı" krizi yaşandı. Avrupalı temsilcilerin Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Lavrov ile aynı karede yer almak istememesi üzerine zirvenin geleneksel toplu fotoğraf çekimi programdan çıkarıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Avrupalı ortaklarla Sayın Lavrov'un birlikte yer alacağı bir aile fotoğrafı kesinlikle çekilmeyecek. Rusya ile normalleşme söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Washington yönetiminin fotoğraf çekiminin bir gösteriye veya dikkat dağıtıcı bir unsura dönüşmesini istemediğini belirterek, çekimin resmi programdan çıkarıldığını bildirdi. Adı açıklanmayan Batılı bir diplomat ise. Avustralya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu katılımcıların yaklaşık 3'te 1'inin Lavrov ile aynı fotoğraf karesinde yer almaya karşı çıktığını öne sürdü.

Avrupalı yetkililer, krizin aşılması amacıyla Lavrov'un yer alacağı ve sonrasında Rus bakanın katılmayacağı iki ayrı fotoğraf çekimi yapılabileceğini gündeme getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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