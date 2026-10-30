Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz ayrılık! Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek

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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir ayrılık yaşanacak. Beşinci sezonda kadroya dahil olan Murat Aygen, canlandırdığı Lider karakterine iki bölüm sonra veda edeceğini açıkladı. Öte yandan dizinin bu akşam yeni bölümünün yayınlanmayacağı bilgisi de izleyicilerin gündeminde.

LİDER KARAKTERİNE VEDA EDİYOR

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın yeni komşusu ve Hilal'in ağabeyi Lider karakteriyle hikâyeye dahil olan Murat Aygen, projeden ayrılacağını duyurdu.

Ünlü oyuncu, yaklaşık iki bölüm sonra diziden ayrılacağını açıkladı. Böylece beşinci sezonda hikâyeye dahil olan Lider karakterinin ekrana veda edeceği kesinleşti.

AYRILIĞIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Murat Aygen, ayrılık kararının dizide yaşanan senarist değişikliğiyle ilgili olmadığını belirtti. Oyuncu, karakterin zamanla daha karanlık bir yapıya bürünmesinin kararında etkili olduğunu ifade etti.

Aygen, konuyla ilgili açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Ben bu adamı kabul etmedim açıkçası. Kabul edebileceğim bir noktada olmayan bir işin içinde bulunmamayı da tercih ediyorum. Bir yerde mutsuz olmak da istemiyorum, kimseyi mutsuz etmek de istemiyorum."

Oyuncu ayrıca birlikte çalıştığı ekipten övgüyle söz ederek set arkadaşlarını özleyeceğini dile getirdi.