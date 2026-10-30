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Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliğe oturdu

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Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliğe oturdu
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Ukrayna Premier Ligi'nin 11. haftasında Arda Turan'ın teknik direktörlüğündeki Shakhtar Donetsk, Obolon Kiev'i 2-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

Ukrayna Premier Ligi’nin 11. haftasında Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, sahasında Obolon Kiev’i konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 2-0 kazandı. 

OYUNA GİRDİ, KADERİ DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmaya yedek soyunan Brezilyalı hücum oyuncusu Alisson, 61. dakikada Bruninho'nun yerine oyuna dahil oldu. 70. dakikada Newerton'un pasında fileleri havalandırarak takımını öne geçiren 21 yaşındaki yetenek, 85. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru belirledi. 

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ SHAKHTAR DONETSK

Bu galibiyetle birlikte ligde 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyete ulaşan Arda Turan’ın ekibi, puanını 28’e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Shakhtar Donetsk, önümüzdeki hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP ile karşılaşacak, ardından ligde Dinamo Kiev derbisinde boy gösterecek.          

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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