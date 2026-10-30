Kastamonu Taşköprü'de bulunan lahitteki kemik ve malzemeler incelemeye alındı

Kastamonu Taşköprü'de bulunan lahitteki kemik ve malzemeler incelemeye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Taşköprü'de tarlasını traktörle süren çiftçi, pulluğuna lahit kapağı takılınca lahit buldu. Jandarmaya bildirilen olayın ardından Kastamonu Müze Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı; lahitteki kemik ve malzemeler incelenmek üzere alındı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çiftçi, tarlasını sürerken lahit buldu.
Örhen köyü Çay Mahallesi'ndeki tarlasını traktörle süren F.A, pulluğuna lahit kapağının takıldığını fark etti.
Çiftçi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarmanın haber vermesinin ardından bölgeye gelen Kastamonu Müze Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Lahitte bulunan kemik ve diğer malzemeler incelenmek üzere alındı.
Kaynak: AA