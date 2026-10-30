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Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu

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Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Konyaspor maçının ardından deplasman tribününe gitti. Nijeryalı oyuncunun tribüne sekerek gitmesi dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’u 4-0 mağlup eden Galatasaray’da galibiyet sevinci yaşanırken, yıldız futbolcu Victor Osimhen’in maç sonundaki görüntüsü endişe yarattı.

MAÇ SONRASI DİKKAT ÇEKEN DETAY

Mücadelenin 12. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden ve sergilediği performansla galibiyette önemli pay sahibi olan Nijeryalı santrfor, karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarları selamlamak üzere deplasman tribününe doğru hareket etti.

SEKEREK YÜRÜDÜĞÜ GÖRÜLDÜ

Yıldız golcünün tribünlere doğru yürürken sekerek gitmesi dikkatlerden kaçmadı. Sahadan hafif aksayarak ayrılan Osimhen’in bu durumu, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak kritik Stuttgart maçı öncesinde sarı-kırmızılı camiada sakatlık endişesine yol açtı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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