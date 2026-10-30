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Sahte TOKİ başvuru siteleri soruşturmasında 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

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TOKİ başvuruları için kurulan sahte siteler üzerinden dolandırıcılık iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin'deki eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, TOKİ başvuruları için kurulan sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ'ye başvurmak isteyen vatandaşların sahte internet siteleri aracılığıyla dolandırılması üzerine Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işledikleri değerlendirilen 8 şüpheli, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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