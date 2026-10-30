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Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı

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Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
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Olağanüstü tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında ilk ara ödemeler başladı. Atlas, Pusula ve Tera portföy yönetim şirketlerinin 7 fonunu kapsayan süreçte, 235 bin 705 yatırımcının hesabına toplam 29,3 milyar lira yatırıldı.

  • Olağanüstü tasfiyeye konu 7 fondaki 235 bin 705 yatırımcıya 29,3 milyar lira ara ödeme yapıldı.
  • Olağan ve olağanüstü tüm tasfiyelerde toplam 100 fonda 299 bin 464 yatırımcıya 97,3 milyar lira ödeme yapıldı.
  • Haksız ve fahiş kazanç elde ettiği belirlenen yatırımcılar ara ödeme kapsamı dışında bırakıldı.

Olağanüstü tasfiyeye konu fonlarda yer alan 235 bin 705 yatırımcıya ara ödeme yapıldı.

TBMM'de kabul edilen 22 Ekim tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar hakkındaki 27 Ekim tarihli ve 76/1903 sayılı karar doğrultusunda, fon sahiplerine ara ödemeler yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, olağanüstü tasfiyeye konu 7 fondaki 235 bin 705 yatırımcıya bugün itibarıyla ödeme yapılmaya başlandı. Ara ödemeler kapsamında bugün, toplam 29,3 milyar lira fon sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

BUGÜN İTİBARIYLA TOPLAM 97.3 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI

Önceki süreçte A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef portföy yönetim şirketlerinin oluşturduğu olağan tasfiye kapsamında ise 93 fonda 63 bin 759 yatırımcıya 68 milyar lira ödenmişti. Böylece, bugün itibarıyla olağan ve olağanüstü tüm tasfiyelerde toplam 100 fonda 299 bin 464 yatırımcıya 97,3 milyar lira ödeme yapılmış oldu.

FAHİŞ KAZANÇ ELDE EDEN YATIRIMCILAR ÖDEME KAPSAMI DIŞINDA

Yetkili kurumların yaptığı denetimler neticesinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği belirlenen yatırımcılar, ara ödeme kapsamı dışında bırakıldı.

Öte yandan; yapılacak ara ödemeler, para piyasası fonlarından başlamak üzere, en düşük fon katılma payı sahibinden en çok olana doğru olacak ve en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde devam edecek.

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Kaynak: AA
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Paraları çaldılar şimdi devletin parası ile ödeme yapıyorlar ne güzel dünya

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHeisenberg:

devletin parasıyla ödeme yapılmıyor. içerde yatırım yapan insanların kendi kalan paraları

yanıt6
yanıt6
Haber YorumlarıSelami Karagülle:

ezbere konuşma devletin kasasından bir kuruş çıktığı falan yok

yanıt4
yanıt11
Haber YorumlarıSaim :

Senin oyun ile benim oyum birmi diyen bı ablamız vardı onu hatırladım yazıklar olsun hicmi dünyadan haberiniz yok adamlara dağıtılan para yatırdıklarının %10bile ancak ediyor devlet garantisi de olmayan hiç bir ödemeyi yapmaz insanları gaza getirmeyin herkes bilemiye bilir ama buraya yorum yapacak kadar aklın varsa demeli dogruyuda biliyorsun işine gelmiyor

yanıt4
yanıt0
Haber Yorumlarıİbrahim Topal:

Selami devletin kasasından çıkan parayı görmek istiyorsan borsa da 4 ay içinde ki düşüşe bakarsan anlarsın.

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıHeisenberg:

gelen giden yok

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSelami Karagülle:

fonda parası olana veriyorlar boşuna bekleme

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Haber YorumlarıHeisenberg:

varki yorum yazdık kamil

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Haber YorumlarıAlper Kocman:

Haksiz kazanc saglamaya calisanlar hakim karsisina cikarilmali. Parayi almakla olmaz.

Yorum Beğen5
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