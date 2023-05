ETSO, sorunları Yavilioğlu ile istişare etti

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, memleketi Erzurum'daki programı çerçevesinde Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) düzenlediği istişare toplantısında iş dünyasının ve kamu kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi, sorunlarını dinledi.

ETSO'nun ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısı, Yönetim Kurulu Salonu'nda gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu'nun iş insanları ve bazı kurum amirleriyle buluştuğu toplantıya, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın'ın yanı sıra Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek, SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Kılıç ile Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı.

Özakalın; "Önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek istiyoruz"

Toplantıda konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, başta teşvikler olmak üzere iş dünyasının farklı konularda yaşadığı sıkıntıları dile getirip çözüm önerileri sundu. Özakalın, tarihi boyunca hep ticaretiyle ön planda olan ve bu yönüyle bölgenin merkezi olarak anılan Erzurum'un son dönemde sanayileşme anlamında da önüne çıkan fırsatları da değerlendirmek isteğini kaydederek bunun şehrin gelişip, kalkınması ve göçün önlenmesi için kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

"Her platformda dile getirdiğimiz 6. Teşvik Bölgesi'ne alınma talebimizin karşılanması, ilimizin sanayileşmesi için olmazsa olmaz tek şarttır" diyen Başkan Özakalın şunları söyledi; Erzurum'daki OSB'lerde daha fazla sanayi işletmesinin bacasının tütmesi, üretimin ve istihdamın artması için gayret gösteriyoruz. Yatırım için şehrimizi tercih eden müteşebbislerin yatırımları esnasında karşılaştıkları her türlü zorluğu çözmek için Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Odamız imkanları ölçüsünde kendilerine destek veriyor, karşılaştıkları sıkıntıları gidermeye çaba gösteriyoruz. Yerel ve ulusal firmaların şehrimize yatırım yapma arzuları bizleri mutlu ettiği gibi şehir kamuoyunu da heyecanlandırıyor. Ancak bu heyecanımızın sürmesi ve şehrimize yatırım yapmak isteyen firmaların da aynı heyecanla projelerini hayata geçirmeleri için ilimizin bir an önce 6. Teşvik Bölgesi'ne alınması hayati önem taşıyor"

"6. Bölge talebimizi bir kez daha ileteceğiz"

Teşvik sistemindeki mevcut durum sebebiyle, Erzurum'daki OSB'lerde hayata geçirilmesi planlanan yatırımların sekteye uğrayacağı endişesi taşıdıklarını vurgulayan Özakalın şu ifadeleri kullandı;

"Şu andaki uygulamada, Bölgesel Teşvik Sistemi kapsamında 5. Bölge teşviklerinden faydalanan ilimizdeki yatırımlar ancak CMP kapsamında komisyon tarafından uygun görülürse 6. Bölge teşviklerinden faydalanabilmektedir. Komisyon sürecinin akabinde üç ayrı Bakanlığın onayına tabi olması gibi hususlar dikkate alındığında, süreci uzatan ve yatırımcıyı caydıran bir durum ortaya çıkıyor. Teşvik uygulamasının mevcut halinin şehrimizdeki yatırımları ciddi anlamda etkileyeceğinden ve şehrin bu yönden cazibesinin ortadan kalkacağından endişe duyuyoruz. Bu durum, özellikle, ilimizin ekonomik anlamda gelişmesi, üretiminin ve istihdamının artması için yaklaşık 12 yıldan bu yana faaliyete geçirmek için ETSO olarak bizim de büyük çaba gösterdiğimiz 2. OSB'deki mevcut yatırımcıları ve bölgeye yatırım yapmak isteyen müteşebbisleri de başka arayışlara sevk edecektir. Bundan da en büyük zararı şehrimiz ve bölgemiz görecektir. Bölgemizin iklim şartları, işsizlik ve sanayimizin istenen seviyede olmaması da göz önünde bulundurulduğunda; özellikle tekstil ve benzeri istihdam yoğun sektörlerin en çok ihtiyaç duyduğu 6. Bölge teşviklerinden direkt 6. Bölge kapsamına alınarak faydalanmak istiyoruz. Müteşebbislerimizin kabuğunu kırması için tek çıkış yolunun 6. Bölge olduğunu ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın İlimizi önceki ziyaretinde de bu yöndeki taleplerimizi içeren bir dosyayı kendisine sunduk. İnşallah 5 Mayıs'ta da şehrimizi teşriflerinde bir kez daha bu konudaki talebimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmek istiyoruz"

"3. Etap alan mutlaka genişletilmeli"

Konuşmasında, Aziziye ilçesinde 1,5 milyon metrekare alana kurulacak olan 2. OSB 3. Etap'ın arazisinin genişletilmesiyle ilgili konuyu da değinen Özakalın, "2. OSB 1. Etap'ta zeminde yaşanan sıkıntı sebebiyle buradaki yatırımcılarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve yeni yatırımcılarımıza göstereceğimiz bir adres olması amacıyla Aziziye ilçemizde 3. Etap çalışmalarına başladık. Odamızın ev sahipliğinde yatırımcılarımızla birçok kez istişare toplantısı düzenledik. Onların taleplerini dinledik. Mağdur yatırımcılarımız için 3. Etap'ta tahsisler yapıldı, inşaat sezonunda da binaların inşasına başlanacak. Yatırımcılarımızın yeni bölgeye taşınması için de gerekli olan bütçenin önemli bir kısmını aldık, kalan kısmının da alınması için gerekli işlemleri yürütüyoruz. Bunların yanı sıra, yoğun girişimler sonucu tahsisi yapılan 3. Etap alanının daha da genişletilmesi büyük önem taşıyor. Bu konuda da girişimlerimizi sürdürüyor, sizlerin de desteğini bekliyoruz. Şöyle ki; Aziziye ilçemizde Milli Savunma Bakanlığımıza ait 3 milyon metrekare büyüklüğündeki alanın 1,5 milyon metrekaresini alabildik. Geri kalan 1.5 milyon metrekarelik kısmın da 3. Etap'a dahil edilerek bölgenin genişletilmesi ve yatırımcılarımıza daha iyi şartlarda yatırım yapabilecekleri alanlar sunmamız büyük önem taşımaktadır. Bu taleplerimizin olumlu karşılık bulması, yaklaşık 30 yıldan bu yana Organize Sanayi Bölgeleri ve yatırımlar anlamında beklediğini bulamayan şehrimiz için itici bir güç olacak ve inşallah ilimizde yeni OSB'lerin kurulmasının önü açılacaktır. Artık Erzurum'un da coğrafi konumu, sahip olduğu potansiyelleri ve ulaşım avantajları sebebiyle ekonomisinde sanayinin de ön planda olduğu şehirlerden birisi olmasını istiyoruz" diye konuştu.

"İhracatımızı, 'Mücavir İl' Uygulaması Artırır"

Kentin ihracat rakamlarının da istenilen düzeyde olmadığını vurgulayan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum'un 2009 yılında çıkarıldığı 'Mücavir İl' kapsamına yeniden alınmasını talep ettiklerini belirterek, "Şehrimizin üretiminin, ihracatının artması için çaba gösteriyoruz. Şehrimizi ihracat anlamında daha ileri seviyeye taşıyacak 'Mücavir İl' kapsamından 2009 yılında çıkarıldık. Firmalarımızı ihracat yapmaya özendirecek ve ihracat rakamlarımızı daha üst seviyelere taşıyacağına inandığımız 'Mücavir İl' kapsamına Erzurum'un yeniden alınması yönündeki talebimizi her platformda gündeme getiriyor, bu konuda destek bekliyoruz" dedi.

"KGF Şubemiz Yeniden Açılsın"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yavilioğlu'na Kredi Garanti Fonu (KGF) destekleri konusunda yaşadıkları sorunları da aktaran Başkan Özakalın, KGF şubesinin Erzurum'da yeniden açılması için girişimlerde bulunduklarını dile getirerek, "KGF Destekli Kredilere ulaşımda sıkıntı yaşanıyor. Firmalar, KGF Kredileri limiti yetersizliği sebebiyle hedefledikleri yatırım kapsamında kredi kullanamıyor. Bankalar genellikle limit kısıtı ile üyelerimizin karşısına çıkıyor. Ayrıca, yaşanan pandemi sonrasında tedarik zinciri kaynaklı ekonomik sorunlar firmalarımızın yatırımlarını olumsuz etkiledi. Üyelerimiz özellikle 'KGF Destekli Yatırım Teşvik Belgelerine' verilen indirimli kredi desteğinden faydalanmak istiyor. Bu konuda da pozitif yaklaşım bekliyor ve üyelerimizin işlemlerini daha kolay yürütebilmesi için kapatılan KGF şubesinin yeniden ilimizde açılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Teşvikler Tek Merkezden Koordine Edilsin"

Toplantıda ayrıca KOSGEB, SGK ve İŞKUR'un iş dünyasına sağladığı teşvik ve desteklerle bu desteklerin daha etkili olabilmesi için yapılması gereken düzenlemeler masaya yatırıldı. Konuyla ilgili düşüncelerini aktaran Başkan Özakalın, bölgede farklı kurumlar ve ajanslar tarafından sağlanan teşvik ve desteklerin, Turizm, Sanayi ve Tarımsal destekleri gibi başlıklar altında sadeleştirilmesinin ve bu desteklerin tek merkezden koordine edilmesinden yana olduklarına dikkati çekerek, özellikle kalkınma ajansları tarafından verilen desteklerin kamu kurumlarından ziyade reel sektör yatırım ve projelerine yönelik olması gerektiğini savundu. Ajansların sağladığı desteklerin yaklaşık yüzde 60'ının belediyeler ve üniversiteler gibi kamu kurumları tarafından sunulan projelere verildiğini belirten Özakalın, bu durumun mutlaka yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

KUDAKA tarafından verilmesi planlanan 5 Milyon liraya kadar faizsiz kredi desteğin de bir an önce çıkarılmasını talep ettiklerini ifade eden Özakalın, Palandöken Lojistik Merkezi'yle ilgili tamamlanması gereken bazı eksiklikleri gündeme getirdi. Merkezde hali hazırda 6 firmanın yer kiralamak suretiyle faaliyet gösterdiğini hatırlatan Özakalın, "Palandöken Lojistik Merkezi'nin ana yolla bağlantısını sağlayan stabilize durumdaki yolun yapılması gerekiyor. Ayrıca, gümrükleme işlemlerinin yerinde yapılabilmesi için bir antrepo yapılmasına ihtiyaç var. Antrepo alanı olmadığı için gelen ve giden yükler yediemine teslim ediliyor. Bu da ek bir maliyet ortaya çıkarıyor. Bunun yanın sıra Devlet Demir Yolları tarafından lojistik merkezimize ilave vagon tahsis edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Yavilioğlu, "Sorunları istişare edip, çözüm üreteceğiz"

Toplantıda daha sonra konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, ETSO'nun her platformda dile getirdiği iş dünyasının taleplerinin karşılanması ve yaşanan sorunların çözümü için istişarenin önemine işaret etti. 6. Bölge ve 2. OSB 3. Etap alanın genişletilmesi gibi şehrin sanayileşmesinin önünü açacak, kenti yatırım anlamında cazip kılacak taleplerin Ankara'da ilgili Bakanlıklar ve kurumlar tarafından değerlendirilmesi için gereken çalışmaları yapacaklarını ifade eden Yavilioğlu, "Her zaman iş dünyamızın temsilcilerinin dile getirdiği sorunları önemsiyor ve sundukları çözüm önerilerini dikkatle dinliyoruz. Sorunlarımızı istişare edip, çözüm üreteceğiz. Bu anlamda Erzurum'un sanayileşmesi ve kalkınmasının önünde engel teşkil eden bir unsur varsa bu engeli kaldırmak, sorunlara çözüm bulmak ve haklı taleplerinin karşılanması için gayret göstereceğiz. Bizler gerek Bakanlığımızla gerekse diğer Bakanlıklar ve kurumlarla ilgili konuları bizzat takip edip çözüme kavuşturmak için başta ETSO olmak üzere yereldeki sivil toplum kuruluşlarımız ve kamu kurumlarımızla el birliği içinde çalışacağız" dedi.

Lojistik Merkezin Stabilize Yolu Yapılacak

Bakan Yardımcısı Yavilioğlu, toplantı esnasında Başkan Özakalın tarafından dile getirilen talepler ve sorunlarla ilgili Bakan Yardımcıları ve üst düzey bürokratlarla telefonla görüşerek çözüm yolu bulmaya çalıştı. Yavilioğlu özellikle; 6.Teşvik Bölgesi talebi, KUDAKA tarafından verilmesi planlanan faizsiz kredi desteğinin çıkarılması ve Palandöken Lojistik Merkezi'ne ulaşımı sağlayan yolun bir an önce yapılması konusunda toplantı sırasında Ankara'yla yaptığı görüşmelerde olumlu geri dönüşler aldı.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığı görüşmede Palandöken Lojistik Merkezi yolunun en kısa sürede yapılacağının kendisine iletildiğini söyleyen Yavilioğlu, toplantıda dile getirilen bütün taleplerle ilgili yaşanacak olumlu gelişmeleri de paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yavilioğlu toplantıda katılımcıların çeşitli konulardaki sorularını da cevaplandırdı. - ERZURUM