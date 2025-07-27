Bursa'da Yangınla Mücadele Eden İtfaiye Ekiplerine Halı Saha'da Dinlenme Fırsatı

Bursa'da Yangınla Mücadele Eden İtfaiye Ekiplerine Halı Saha'da Dinlenme Fırsatı
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Bursa'da Yangınla Mücadele Eden İtfaiye Ekiplerine Halı Saha'da Dinlenme Fırsatı
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Bursa'da üç ilçeyi etkileyen yangında 12 saat boyunca alevlerle mücadele eden itfaiye erleri, amirlerinin izniyle halı sahada kısa bir dinlenme fırsatı buldu. Yangınla mücadele sırasında büyük fedakarlık gösteren ekipler, işlerinin başına geri dönmeden önce zor şartlarda uyku molası verdi.

Bursa'da üç ilçeyi etkileyen ve 3 köyün boşaltılmasına sebep olan yangında 12 saat boyunca fedakarca çalışan ve ormanın derinliklerine girip alevleri bastıran itfaiye erleri bir halı sahada istirahate çekildi. Halı sahada zor şartlarda birkaç saatliğine dinlenip yeniden göreve gitmek için hazırlanan itfaiye erleri dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

Gürsu Karahıdır ve İğdir ile Osmangazi Avdancık köylerindeki yangında büyük fedakarlık gösteren orman, itfaiye, jandarma ekipleri 12 saat boyunca bölgeden bir an olsun ayrılmadılar. Sabaha karşı alevler etkisini kaybedince ormandan çıkan itfaiye ekipleri amirlerinin izniyle istirahate çekildi. Ancak 2 saatliğine de olsa halı sahada güçlükle kıyafetleriyle uyuyabilen kahramanlar daha sonra soğutma çalışmasına gitmek için halı sahadan ayrıldı.

Bursa Büyükşehir İtfaiyesi 24 saat esasına göre 50'den fazla istasyonda görev yapıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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