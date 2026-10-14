Üsküdar'da su baskını: Araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı

Üsküdar'da su baskını: Araçlar yollarda ilerlemekte zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, Anadolu Yakası'nda da hayatı olumsuz etkiledi. Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinin arasından geçmeye çalışan otomobillerin zor anları vatandaşların kameralarına yansıdı.
- İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, Üsküdar'da su baskınlarına neden oldu.
- Üsküdar'da yollarda biriken yağmur suları nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.
- Suyla kaplanan yollarda yaşanan anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
İstanbul'da etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış, Üsküdar'da da su baskınlarına neden oldu. Yolların göle döndüğü ilçede araçlar ilerlemekte zorlandı.
ÜSKÜDAR'DA YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, kentin farklı noktalarında hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağışın etkisini gösterdiği ilçelerden biri de Anadolu Yakası'ndaki Üsküdar oldu. Yoğun yağışın ardından ilçedeki bazı yolları su bastı. Yollarda biriken yağmur suları, araçların geçişini güçleştirirken sürücülere zor anlar yaşattı. Normal şartlarda araç trafiğinin sürdüğü güzergâhlarda oluşan su birikintileri, sağanağın etkisini gözler önüne serdi.
ARAÇLAR SUYUN İÇİNDE GÜÇLÜKLE İLERLEDİ
Üsküdar'da yağışın ardından ortaya çıkan görüntülerde, araçların suyla kaplanan yollardan geçmeye çalıştığı görüldü. Sürücüler, biriken yağmur suları nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.
O ANLAR VATANDAŞLARIN KAMERALARINA YANSIDI
Üsküdar'da suyla kaplanan yollarda yaşanan zor anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kayıtlarda araçların yağmur sularının arasından güçlükle ilerlediği görüldü.