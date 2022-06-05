Burdur'da yarım saatlik şiddetli yağış sele neden oldu! Kahvehaneyi su bastı, 40 hayvan telef oldu - Haberler

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Burdur'da yarım saatlik şiddetli yağış sele neden oldu! Kahvehaneyi su bastı, 40 hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Bülent Şakir Okunakol - Yerel
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Burdur'un Gölhisar ilçesi Yeşildere köyünde yarım saat süren şiddetli sağanak yağış sonrası oluşan sel hayatı felç etti. Sel nedeniyle birçok evde hasar meydana gelirken köy kahvesini de su bastı ve 40'a yakın hayvan telef oldu. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

Gölhisar ilçesi Yeşildere köyünde şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. İlk belirlemelere göre, can kaybının olmadığı köyde maddi hasar meydana gelirken 40'a yakın hayvan telef oldu.

Sele tanık olan Nazmi Uzun (50) köyün Gıgılı ve Çam Deresi mevkilerinden gelen selin maddi hasara yol açtığını söyledi. Kuvvetli yağmur ve doludan köyde yaklaşık 40 hayvanın telef olduğunu anlatan Uzun, köydeki ahırlarda da yıkılmaların olduğunu söyledi.

Köyde birçok ev ve bahçenin büyük maddi hasarı olduğu gözlemlenirken, selin kahvehane içinden akıp gittiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Burdur'da yarım saatli şiddetli yağış hayatı felç etti

Sel nedeniyle köyün bazı yollarında yer yer çökme ve kaymalar olduğu görülürken felaketin görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Burdur'da yarım saatli şiddetli yağış hayatı felç etti

Burdur'da yarım saatli şiddetli yağış hayatı felç etti

Burdur'da yarım saatli şiddetli yağış hayatı felç etti

İhlas Haber Ajansı / Bülent Şakir Okunakol - Yerel

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