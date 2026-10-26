Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı

Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları’na ait olduğunu iddia ettiği bir WhatsApp ekran görüntüsünü paylaşarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alması, CHP kanadında sert bir karşılık buldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, iddiaların montaj görüntülere dayandığını belirterek Tanal’a tepki gösterdi.

TANAL: "ARKA PLANDA BİRBİRİNİZE DESTEK Mİ VERİYORSUNUZ?"

Yeni Parti Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından paylaştığı görsellere şu notu düşerek iddiaları gündeme taşımıştı: "AKP Gaziantep Gençlik Kollarına ait olduğu iddia edilen mesajda, teşkilat Kılıçdaroğlu’nun ziyaretine çağrılıyor; ardından 'Gazetecilerle konuşmayın' deniliyor. Bu yazışma doğruysa, katılımı örgütleyip gazetecilerden gizleme telaşınızın sebebi nedir? AKP yöneticileri ve Kılıçdaroğlu açıkça cevap versin: Bu çağrıdan haberiniz var mı? Talimatı kim verdi? Milletin karşısında ayrı saflarda görünüp arka planda birbirinize destek mi veriyorsunuz?"

CHP'Lİ SARI: MONTAJ OLDUĞU AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR

Tanal'ın çıkışının ardından açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, WhatsApp yazışmasının montaj olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Sayın Mahmut Tanal, montaj olduğu açıkça görülen bir WhatsApp yazışması üzerinden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef almanız kabul edilemez. Bir hukukçu olarak, böylesine ciddi bir iddiayı ortaya atmadan önce elinizde somut bir delil olması gerektiğini en iyi sizin bilmeniz gerekir."

"NORMALLEŞME SÜRECİNİ KİMİN BAŞLATTIĞINI HATIRLAYIN"

Sarı, iktidarla yakınlaşma eleştirilerine yanıt verirken parti içi ve dışı siyasi duruşa göndermede bulundu: "AKP ile kimin yakınlaştığını sorguluyorsanız; Erdoğan’ı CHP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı forsuyla kimin karşıladığını, Meclis’te kimin ayağa kalktığını ve iktidarla normalleşme sürecini kimin başlattığını hatırlamanız yeterlidir. Genel Başkanımızın AKP iktidarına karşı yıllardır sürdürdüğü siyasi mücadele ortadadır. Siyasi hesaplaşmalarınızı gerçek dışı iddialar üzerinden yürütmek yerine, kamuoyuna karşı sorumlu davranmanızı ve iddialarınızı somut delillerle desteklemenizi bekliyoruz."

Kaynak: Haberler.com