Bülent Tezcan: Birinci Turda Milliyetçilik, Terör Suçlamaları Nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'na Oy Vermeyenlere Sesleniyorum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Odunpazarı'nda; "Seçim yeniden başladı. Kartlar yeniden karılıyor. Birinci turda milliyetçilik, terör suçlamaları sebebiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen seçmenlere sesleniyorum; Türk milliyetçiliği ciro edilebilir senet değildir. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin başka Türkiye'yi birlikte yaratalım" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Odunpazarı Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Seçime 5 Kala Kent Konseyi Soruyor" paneline katılmak için Eskişehir'e geldi. Bülent Tezcan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel'in de konuşmacı olduğu panel, Aladdin Park Cafe'de düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru yaptı.

Panelin ilk konuşmacısı Başkan Kurt oldu. Eskişehir'de CHP'nin milletvekili sayısını arttırdığına dikkat çeken Başkan Kurt, aynı zamanda Eskişehir'den Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oldukça yüksek oy çıktığını vurguladı.

Eskişehirlilere teşekkür eden Başkan Kurt, "İkinci tura kadar 4 günümüz var. Sivil toplum örgütlerine çok görev düşüyor. Seçmeni sandığa gitmeye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna etmemiz gerekiyor" dedi.

CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel de "Tarih yazdınız, yine yazacaksınız biliyorum" sözleri ile Eskişehirlilere teşekkür etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, konuşmasına panele katılan herkese Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ileterek başladı. Pazar günü yapılacak seçimin sıradan bir seçim olmadığının altını çizen Tezcan, bu seçim ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüz yılına karar verileceğini söyledi. Seçimlerin ülke sorunlarına çözümler bulmak için yapıldığına dikkat çeken Tezcan, AKP iktidarının seçim süreci boyunca yürüttüğü propaganda dilini eleştirdi.

AKP'nin birleştirici değil ayırıcı bir dil kullandığını belirten Tezcan, şunları kaydetti:

"BİR ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI MONTAJ YAPAR MI"

"Kendinden olmayanı terörist, düşman ilan ettiler. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı montaj yapar mı? Terör örgütleri ile iş birliği yapmada sicili kabarık olanlar onlar. Dikkat edin. Anayasanın ilk 4 maddesinden, yeminden rahatsız olan HÜDA PAR başkanıdır. Yemin krizi yaşanmasın diye meclisi 28 inden sonra açacaklar. İkinci tura giderken milliyetçilik adına belirli merkezlerde toplanan oylar kendilerine bloke edilmiş oymuş gibi düşünülüyor. Seçim yeniden başladı. Kartlar yeniden karılıyor. Birinci turda milliyetçilik, terör suçlamaları sebebiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen seçmenlere sesleniyorum; Türk milliyetçiliği ciro edilebilir senet değildir. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin başka Türkiye'yi birlikte yaratalım."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, panelin ardından Gençlik Buluşması'na katıldı. Gençlik Buluşması'na Tezcan'ın yanı sıra CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan, Başkan Kurt, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, CHP Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Diler, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Oğuzhan Demir ve Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı katıldı.

Gençlik Buluşması'nda konuşan Başkan Kurt, 21 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta seçimi kazanamadığını belirterek, gençlere şu sözlerle seslendi:

"GELECEĞİMİZ SİZE EMANET, BU ÜLKEYİ DE PARTİYİ DE SİZ YÖNETECEKSİNİZ"

"21 yıldır iktidarda olan, sizin doğduğunuz günden bu yana bu ülkeyi tek başına yöneten adam, kazanamamıştır. Böyle bir mucizeyi gerçekleştirdiği için sayın genel başkanımıza teşekkür ediyorum. Birleşe birleşe kazanacağız sloganını gerçekleştirdiği için Tayyip Erdoğan'ın kaybedebileceğini gösterdiği için ve Türk halkını yüzde yirmi beşten, yüzde elliye ulaşabileceğini gösterdiği için Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Şimdi Mayıs'ın 28'inde hepimizin bir görevi var. Bu görev; Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13'üncü Cumhurbaşkanı yapmak. Var mısınız bu işe, söz veriyor musunuz? Pazar günü sabah 06.00'da kalkıp, sandıkların başında dikilmeye ve sonuna kadar direnmeye var mısınız? Sizi seviyoruz. Geleceğimiz size emanet gençler, bu ülkeyi de bu partiyi de siz yöneteceksiniz. Biz buraya kadar getirdik, bundan sonrası sizin işiniz. 28 Mayıs'tan itibaren olaya el koyun ve Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşıyalım. Yoksa yarınız atanamayan öğretmen, yarınız iş bulamayan mühendis, yarınız iş arayan iktisat mezunları olursunuz, çünkü bu ülkede iş bulabilmek için torpil bulmak lazım. Adam kayırmacılık ve adam ayırmacılık olduğu sürece de yoksul halk çocuklarına eşit şartlarda mücadele şansı yok. Bu şansı yakalamak istiyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi'ne geleceksiniz, Millet İttifakı'nı destekleyeceksiniz ve 13 Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu pazar günü hep beraber seçeceğiz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise şunları söyledi:

"BU SALONDAN İKTİDAR ÇIKAR, YARININ TÜRKİYE'Sİ ÇIKAR"

"Türkiye'nin yarınıyla, geleceğiyle, gençlikle dolu olması ne büyük bir mutluluk. Bu meydandan, bu salondan, bu alandan iktidar çıkar, bu meydandan, bu salondan, bu alandan yarının Türkiye'si çıkar. Buradan mutsuzluk çıkmaz, buradan yenilmişlik çıkmaz. Buradan zafer çıkar, buradan 13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkar. Umut etmek için çok sebebimiz var, çünkü tarihimizde en zor zamanlardan yeniden ayağa kalkabilmiş bir millet olmanın onurunu yaşıyoruz. Çünkü tarihimizde bütün işgallere karşı halkına, milletine güvenen bir büyük liderin, yüz yıl sonrasını görebilen bir büyük liderin, bir büyük önderin Mustafa Kemal Atatürk'ün takipçisi olmak, onun çocukları olmak onun evlatları olmanın onurunu yaşıyoruz. Umutsuz olmamız için hiçbir neden yok.

"28 MAYIS'TA YARIM KALAN İŞİ BİTİRECEKSİNİZ"

Baskıyı, ötekileştirmeyi; hakaret ve nefret dilini, kendinde olmayanları vatan haini, terörist sayan anlayışı, sandıkta nasıl yenebileceğinizin ilk işaretini 14 Mayıs günü verdiniz. Şimdi 28 Mayıs'ta işi tamamlama zamanı. 28 Mayıs'ta bu kez kazananı belirleyeceğiz. Sandığa gideceğiz, gençliğimizin enerjisiyle, geleceğe olan inancınızla, geleceğimize sahip çıkma kararlılığınızla; yaşayacağınız Türkiye'yi en güçlü, en adaletli, en özgürlükçü, en hukuka saygılı ülkesi, en uygar ülkesi yapma inancınızla sandığa gideceksiniz. ve yarım kalan işi bitireceksiniz. Hep beraber yapacağız ama sizin gücünüzle yapacağız sizin inancınızla yapacağız. Sizin kararlılığınızla yapacağız. Gelin hep beraber gençliğin gücünü, dünyaya Türkiye'nin gücünü ve Atatürk'ün gençleri olduğunuzu gösterelim."

Gençlik Buluşması'nda, gençler DJ Gazi performansı ve Niyazi Koyuncu konseri ile eğlendi.