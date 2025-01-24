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Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

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Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybeden Ebru Boduroğlu ve çocukları Alican ile Elif Nas Boduroğlu için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Yangından camdan atlayarak kurtulan ve vücudunda kırıklar oluşan gözü yaşlı baba Mete Tunç Boduroğlu ise ailesini yalnız bırakmadı. Anne ve çocukları gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti.

Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

CAMDAN ATLAYARAK HAYATTA KALDI, EŞİ VE ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ

Yangın faciasında 4 kişilik ailede Ebru Boduroğlu ve çocukları Alican ile Elif Nas Boduroğlu da yaşamını yitirdi. Baba Mete Tunç Boduroğlu ise yangın esnasında camdan atlayarak hayatta kalmayı başardı.

Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Cenazeleri İstanbul'a getirilen anne Ebru Boduroğlu ve çocukları 9. sınıf öğrencisi Alican ile 5. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde töreni düzenlendi. Törene, anne ve çocukların yakınları ve sevenleri katıldı.

Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

ÖZEL İZİNLE EŞİ VE ÇOCUKLARININ CENAZESİNE GELDİ

Tören alanında adeta gözyaşları sel oldu akarken, camdan atlaması sonucu vücudunda kırıklar oluşan baba Boduroğlu acılı gününde ailesini yalnız bırakmadı. Özel izinle ambulans ve sağlık ekipleri eşliğinde cenazeye getirilen baba Tunç Boduroğlu, taziyeleri kabul etti. Ardından son kez ailesinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve 2 çocuğu defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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"Çocuklar Fatiha okusun, taziye öğrensin"
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Türkiyede yaşanan felaketlerin sorumlusu kimki Almanya cumhurbaşkanı galiba bizimki hiç üstüne alınmıyor zannedersin sütten çıkmış ak kaşık hiç dahli yok ne bakan istifa ediyor ne bir sorumlu yav ülkeyi bitirdiğiniz yetmezmiş gibi insanların canını hiçe sayıyorsunuz Allahtan korkmuyormusunuz sizdeki nasıl bir yüz hiçbir şey bilmiyorsanız azıcık utanın insan desinler

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Haber YorumlarıTürk Kızı:

Analar evlatları için canlarını feda eder

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Haber YorumlarıSer_hat:

Giden gitti de bu kardeşimiz sanki yaşıyor mu.insan ailesiyle çocuklarıyla yaşar.

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Haber YorumlarıMGk:

Filler tepiniyor çimler eziliyor işin özeti bu.. Çok ama çok büyük acı Allah yardımcısı olsun

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Haber YorumlarıAlkurt:

Allah sabır versin...Tarifi yok, büyük aci

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

çok zor bir acı Allah sabır versin

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Haber YorumlarıEjder:

Allah düşmanıma göstermesin..

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Haber YorumlarıA.s.:

Adil Basyigit sığır denetlemesini bakan kendi mi yapıyor. Kim sorumlu ise ve görevini kötüye kullandıysa kararı çıkar cezasını çeker. Eğer hâkim bakan suçlu derse gider oda cezasını çeker. Allahtan korkan sen misin sonuçlanmamış soruşturmada cezayı kesiverdin yvş..

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