Yeni aşkıyla Adriana Lima: Metin Hara'dan sonra çok değişmiş!

KIRMIZI HALIYA YENİ SEVGİLİSİYLE ÇIKTI

40 yaşındaki iki çocuk annesi Lima, ardı ardına romantik ilişki yaşadığı Türk sevgilileri Metin Hara ve Emir Uyar'dan ayrıldıktan sonra uzun süre özel hayatıyla ilgili hiçbir ipucu vermemişti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların da etkisiyle Miami'deki evinden çok az dışarı çıkan Lima, açılış gecesi kırmızı halıda yalnız değildi. Zaten onun, açılış filminin yıldızlarından bile daha çok ilgi çekmesinin nedeni de buydu.

YAPIMCI LEMMER İLE YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Lima, 78'inci Venedik Film Festivali'nin açılışına yeni sevgilisi yapımcı Andre Lemmer ile birlikte katıldı. Ondan sonra da festivalin bütün etkinliklerinde hep yan yanaydılar. Üstelik ilişkilerinin kısa bir süre önce başladığı iddia edilen iki sevgili neredeyse her an el ele ve dudak dudağaydı.

GÖRÜNTÜSÜ DE FARKLIYDI

Emir Uyar ile kısa süreli bir ilişki yaşayan, ondan önce birlikte olduğu Metin Hara ile de çok da dostane bir şekilde ayrılmayan Adriana Lima'nın mutluluğu ve rahatlığı gözlerden kaçmadı. Hayranlarının dikkatli bakışlarından kaçırmadığı tek değişiklik mutlu görüntüsü değildi Lima'nın. Biraz kilo almıştı hatta bu durum onun hamile olduğu söylentilerine de yol açtı. Üstelik yüzündeki değişim de dikkatli gözlerden kaçmadı.

HAYRANLARI YÜZÜNÜ ESKİSİNDEN FARKLI BULDU

Zaten Lima'yla ilgili olarak en çok konuşulan konulardan biri de bu oldu. Birçok kişi "Adriana sanki kendisi gibi değil başka birisi gibi" şeklinde yorumladı bu değişikliği. Bazıları yüzüne bir takım estetik işlemler yaptırdığını bu yüzden de eskisinden farklı göründüğünü ileri sürdü.

"HAMİLE" SÖYLENTİLERİ BAŞLADI

Bu arada Adriana Lima'nın, Andre Lemmers ile çekilen kırmızı halı fotoğraflarında kilo aldığı da görüldü. Özellikle karın bölgesinde toplanan fazlalıklar onun hamile olabileceği söylentilerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

"40 YAŞINDA, ELBETTE DEĞİŞECEK"

Fakat bazı hayranları da Lima'nın artık 40 yaşına geldiğini ve doğal olarak zamanın bazı etkilerini taşıdığını savundu. Bu hayranları Lima'nın gayet güzel ve sağlıklı bir şekilde yaş aldığını belirtti.

ÇOK KONUŞULAN AŞKLARINDAN BİRİNİ METİN HARA İLE YAŞADI

Adriana Lima ile sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ilgi odağı olan Metin Hara aşkı 2017 yılında beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı. İkilinin tanışıklığı ise aşkın ortaya çıkmasından önce olmuştu. Metin Hara bu tanışmayı katıldığı bir TV programında anlatmıştı. Piyasaya çıkan kitabının tanıtımı için sık sık Los Angeles'a giden Hara, bu süreçte birçok ünlüyle tanıştı. İşte bunlardan biri de Adriana Lima'ydı.

TANIŞMA ÖYKÜSÜ

Hara tanışma anını şöyle anlatmıştı: "Adriana İstanbul'dayken uçağı kaçırıyor ve bu bizim tanışmamızı sağlıyor. Ben de o sırada insanlara 'ateşte yürüme' eğitimi veriyordum. Yüzüm gözüm kapkara... Daha sonra buraya geldim ve bir şekilde birbirimizi tanıma şansımız oldu." Hara'nın anlattığına göre menajeri aracılığıyla kendisine ulaşan Lima, ile kısa sürede aralarında aşk doğdu. Çift, Türkiye'ye birlikte tatil yaptı. Hatta birbirlerinin aileleri ile tanıştılar. Hara ile Lima'nın aşkı bir buçuk yıl kadar sürdü. Ama sonra araya mesafeler ve belli ki bazı anlaşmazlıklar girdi.

SOSYAL MEDYADAN İĞNELİ MESAJLAR

İlişkinin son dönemlerinde Lima sık sık sosyal medyadan "iğneleyici" paylaşımlar yapıyordu. İlişkilerinin bitip bitmediğinin merak konusu olduğu bir dönemde 14 Şubat Sevgililer Günü kutlanıyordu. Lima, sosyal medyadan gittiği bir gece gezmesinde çekilen fotoraflar paylaştı. O fotoğrafların hiçbirinde Metin Hara yoktu. Daha sonra Lima yine aynı gün yine anlamlı bir paylaşım yaptı. Takipçilerine kendi kendinizin sevgilisi olun, önce kendinizi sevin" mesajını verdi.

SOSYAL MEDYADA TAKİBİ BIRAKTILAR

Her ne kadar Lima ile Hara uzun bir ayrılık sürecinin ardından el ele tutuştukları bir kareyi sosyal medyada paylaşıp bir araya geldiklerini ima etse de gerçeğin öyle olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Çift, ayrılmıştı. Zaten bu ayrılığın ilk işaretleri de yine sosyal medyadan geldi. Hara, Lima'yı Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Sonra da Lima onu takip etmeyi.

LIMA- HARA AŞKININ SONU

Sonuç olarak Adriana Lima ile Metin Hara ilişkisi, başladığı gibi beklenmedik bir şekilde sona erdi. Lima bu ayrılığın ardından yine herkesi şaşırtan bir adım attı ve bu kez de Türk iş insanı Emir Uyar ile el ele görüntülendi.

İKİNCİ TÜRK SEVGİLİ

Birlikte çıktıkları Yunanistan tatilinde samimi görüntüler sergileyen Lima ile Uyar yine tüm dünyanın meraklı bakışlarını üzerlerinde topladı. Hatta bir dönem bunun bir reklam aşkı olduğu da ileri sürüldü. Bir süre daha birlikte görüntülenen ikili sonunda yollarını ayırdı.

ÖZEL HAYATI HEP GÜNDEMDE

2019 yılında kariyeri için çok önemli bir dönüm noktası olan Victoria's Secret podyumundan gözyaşları içinde emekli olan Adriana Lima her zaman dünya medyasının ilgi odağı oldu. Üstelik sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da. Peki ya Lima'nın eğer yıllar önce kendisine yapılan evlilik teklifini kabul etseydi şimdi küçük bir Avrupa ülkesinin prensesi olarak yaşayacağını biliyor muydunuz? Gelin Lima'nın sürekli mercek altına alınan özel yaşam geçmişinin önemli noktalarına bir bakalım.

TEKLİFİ KABUL ETSEYDİ PRENSES OLACAKTI

Adriana Lima, basketbol yıldızı Marko Jaric ile evlenmeden önce Liechtenstein Prensi Wenzeslaus ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulmuştu. Hatta Prens'in evlilik teklifini reddedince gündemdeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Yani eğer Lima Prens'e "evet" deseydi, bugün Avrupa'nın o küçücük ülkesinde prenses olarak yaşayacaktı.

EVLENİNCEYE KADAR BEKARETİNİ KORUMA SÖZÜNÜ TUTTU

Lima'nın özel hayatıyla ilgili çok konuşulan bir başka ayrıntı da onun evleninceye kadar bekaretini korumak istediğini söylemesiydi. Kocası Marko Jaric ile evleninceye kadar sözünü tuttu. Bu evlilikten iki kızları oldu çiftin. Fakat dünyanın gıptayla baktığı evlilik beklenmedik bir şekilde bitti. Sonradan günlük konuşmaya bile giren o deyimin ortaya çıkmasına neden oldu: Adriana Lima'nın bile aldatıldığı bir dünyada..."

ADRIANA LIMA BİLE ALDATILDI

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olan Adriana Lima, gerçekten de kocası Marko Jaric tarafından aldatıldı. Üstelik de bir değil birkaç kez. Lima, bir reklam çekimi için Türkiye'ye geldiği sırada Jaric onu iki kez aldattı. Bunun üstüne bir de Miami'deki komşusuyla aldatınca Lima onu affetmedi. Hatta o süreçte Lima'nın yakın arkadaşlarına "Onu bir kez affettim, bir daha affetmem" dediği de basına yansıdı. Bu şekilde Adriana Lima ile Marko Jaric'in 2009 yılında başlayan evliliği 2016'da bitti.

ADI ÇOK SAYIDA AŞK SÖYLENTİSİNE KARIŞTI

Bu arada Adriana Lima'nın adı Ryan Seacrest, Derek Jeter hatta Justin Bieber ile aşk söylentilerine bile karıştı. Fakat Lima bu iddialar hakkında tek kelime bile etmedi. Birkaç kez Matt Harvey ile el ele görüntülendi. Ama Lima, aşk hayatıyla ilgili konuşmamayı tercih etti genellikle.

ZORLU MADDİ KOŞULLAR İÇİNDE BÜYÜDÜ

Adriana Lima, Nelson Torres ve Maria da Graça Lima'nın kızı olarak 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Bahia'da doğdu. Dar gelirli ve çok dindar bir ailenin kızı olarak dünyaya gözlerini açtı Lima. Daha 6 aylıkken babası onu ve annesini terk etti. Baba Nelson Torres, babalığa henüz hazır olmadığını söyleyip kapıyı çarpıp dışarı çıktığında annesiyle baş başa kaldı henüz bebek olan Lima.

UTANGAÇ BİR ÇOCUKTU

Annesi onu yalnız başına büyüttü. Aslında utangaç bir çocuk olan Lima, o dönemde fotoğraflarının çekilmesinden de hiç hoşlanmazdı.Adriana Lima küçükken dans etmekten ve spor yapmaktan hoşlanırdı. Annesi de onu yeteneklerine göre yönlendirmeye çalıştı.

ŞAKA OLSUN DİYE FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ

Lima, 13 yaşındayken sırf şaka olsun diye fotoğraflarını bir modellik ajansına gönderdi. Ama ajans onu ciddiye almış olmalı ki olumlu yanıt verdi. Lima, 15 yaşındayken Supermodel of Brazil yarışmasın katıldı ve birinci oldu. Bu ona bir yıl sonra Supermodel of the World yarışmasına katılma hakkı kazandırdı. Bu yarışmayı ikinci olarak bitirdi Lima.

KARİYERİNDE HIZLA YÜKSELDİ

Bunun üzerine eğitimini bırakıp modellik kariyerine başlamak üzere New York'a taşınmaya karar verdi. Sonrası ise çorap söküğü gibi geldi. Önce ünlü firmaların tanıtım yüzü oldu, sonra da onu şöhretin zirvesine taşıyan Victoria's Secret yılları geldi.

10 YIL AYNI FİRMANIN TANITIM YÜZÜYDÜ

İlk kez 1999 yılında podyumuna çıktığı firmadan 2019'daki defilede jübile yaparak emekli oldu. Firmanın en uzun süre tanıtım yüzü olan ve en değerli modeli olarak moda tarihinin sayfaları arasında yerini aldı.

