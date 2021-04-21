Yavaş yavaş mahalleyi satın alıyor

MÜZİKTEN UZAKLAŞTIMüzik dünyasından sonra adım attığı moda dünyasında da bir anda hızla yükselişe geçen Rihanna, hem bir iç çamaşırı hem de kozmetik markasının sahibi. Son dönemde bu yüzden de müzik dünyasından uzaklaştı.

MÜZİKTEN UZAKLAŞTI

Müzik dünyasından sonra adım attığı moda dünyasında da bir anda hızla yükselişe geçen Rihanna, hem bir iç çamaşırı hem de kozmetik markasının sahibi. Son dönemde bu yüzden de müzik dünyasından uzaklaştı.

DAHA GENEL SATIŞA ÇIKMADAN SATIN ALDI

33 yaşındaki Rihanna'nın yeni evi, Beverly Hills'teki yeni evinin komşuları arasında Mariah Carey, Paul Mc Cartney de bulunuyor. Yıldızın satın aldığı bu ev, henüz genel satışa sunulmamıştı. Rihanna belli ki kaçırmak istemediği için hızlı davranarak bu malikaneyi satın aldı. Rihanna'nın dört yatak odalı bu yeni malikanesi yarım dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor. 1930'ların son yarısında inşa edilen malikane, yıllar içinde çeşitli restorasyonlar geçirerek bugünkü haline getirildi. Bu evin önceki sahipleri mülkü, 2015 yılında 5.1 milyon dolara satın almıştı. Ünlü olmayan bu çift, evi iki katı fiyatla satmış oldu.

BAHÇEDE HAVUZ İÇERİDE GENİŞ YAŞAM ALANI

Dört yatak odasının yanı sıra dört buçuk banyosu da bulunan evin çok geniş bir yaşam alanı bulunuyor. Tudor tarzı inşa edilen ana binanın açık mutfağı ve ona bitişik büyük bir oturma odası var. Mutfaktan bahçeye açılan kapıdan havuza ulaşmak da mümkün.

YAN YANA İKİ MALİKANE

13.8 milyon dolarlık mülkünün hemen yanında bulunan bu malikaneyide satın aldıktan sonra Rihanna'nın 11 bin metrekareden daha geniş yaşam alanı, iki yüzme havuzu, en az 10 anaçlık bir otoparkı oldu. Barbadoslu Rihanna'nın sahip olduğu başka mülkler de bulunuyor. Ülkesi Barbados'ta bir villa, Hollywood Hills'te 7 milyon dolarlık başka bir malikane, Los Angeles'da yüksek katlı bir binada lüks bir daire olmak üzere başka gayri menkulleri de bulunuyor. Rihanna, ana konutu olarak da Century City'de bulunan lüks bir apartman dairesini kullanıyor.

AKILLI YATIRIMLAR PARA KAZANDIRIYOR

Peki Rihanna'nın bunca servete ulaşmadan önce neredeyse iflas etmek üzere olduğunu biliyor musunuz? Rihanna, geçen yıl Forbes dergisinin kendi kendine milyarder olanlar listesine girdi. Zaten uzun süredir de Forbes dergisinin en çok kazanan kadın müzisyenler listesinde. Müzik dünyasından kazandığı servete, iç çamaşırı ve kozmetikten kazandıklarını da ekledi Rihanna.

KAZANÇ ÜSTÜNE KAZANÇ

Bu yılın ikinci ayında, müzik çalışmalarını geri plana itip moda alanına yönelen Rihanna'nın iç çamaşırı markası 1 milyar dolarlık değere ulaştı. Uzun süredir en çok kazananlar listelerinde yer alan Rihanna böylece yeni bir rekora imza atmış oldu. Rihanna, kadın giyim markası Fenty'yi, pandemide zarar ettiği gerekçesiyle kapatma kararı almıştı. Tam herkes onun artık moda alanında iflas ettiğini düşünürken, ünlü yıldızın iç çamaşırı markası Savage X Fenty yüzde 150 büyüdü.

İÇ GİYİM MARKASI BAŞARIYI YAKALADI

Rihanna, kendi soyadını taşıyan Fenty markasıyla istediği başarıyı yakalayamadı. Ancak, Louis Vuitton'un çatı kuruluşu LVMH ile ortaklık yaptığı Savage X Fenty'nin değeri 1 milyon dolara ulaştı. Forbes dergisine göre Rihanna'nın iç giyim şirketi geçen hafta B serisi fonlarda 115 milyon dolar gelir elde etti.

KENDİ KENDİNE ZENGİN OLDU

Müzik dünyasından sonra moda dünyasına adım atan 32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçen yılın ekim ayında Forbes'in ABD'de kendi girişimiyle zengin olan kadınlar listesine ilk kez girmişti. Rihanna, müzik ve kozmetikten elde ettiği gelirle Forbes'un maaş, sponsor gelirleri ve kar paylarını hesaba katarak hazırladığı listede 600 milyon dolarlık servetiyle 33. sırada yer aldı. Rihanna müzisyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına 8 milyon dolardan fazla bağış yapan en hayırsever ünlülerden olmuştu.

O SERVETİ YÖNETMEK KOLAY DEĞİL

Rihanna gibi kısa sürede büyük bir servete sahip olduğunuzda bunu yönetmek hiç de kolay olmaz. Aynı zamanda ticari bir zekası da olan Rihanna da bunu unutmadı ve servetini yönetmesi için işinde iyi, konusunda uzman profesyonellerle çalışmayı tercih etti.Rihanna şöhretini şarkı söylemeye borçlu. Bu yüzden kariyerinin ilk dönemlerinde sadece o konuya odaklanmıştı. Fakat sonra gelir kaynaklarını çoğalttı. Böylece sadece tek bir işten değil yaptığı birçok işten para kazanmaya başladı.

BOL KAZANÇLI KONTRATLAR

Bol kazanç getirecek kontratlar imzaladı. Rihanna, kısacık zamanda sahnelerde ve plak listelerinde öyle çok parladı ki, birçok ünlü firmanın da dikkatini çekti. Bu dönemde kendisine gelen teklifleri dikkatlice inceledi ve bazı ünlü moda firmalarının tanıtım yüzü oldu.Balmain, Armani gibi firmalarla birlikte çalıştı. 2014 yılında Puma'nın yaratıcı direktörü oldu. Firma için ürünler tasarladı. Sadece onun adı bile bu ürünlerin dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından satın alınmasını sağladı.

NEREDEYSE İFLAS EDİYORDU

Yenilmez savaşçı Rihanna... Bu nasıl mı oluyor? Rihanna bir süre önce eski muhasebecisi yüzünden neredeyse iflasın eşiğine gelmişti. Banka hesabında 11 milyon dolar olduğunu sanan Rihanna, eski muhasebecisi yüzünden öyle büyük zarar etti ki paraları kelimenin tam anlamıyla eridi.Geride sadece 2 milyon dolar kaldığını fark eden Rihanna hemen yasal yollara başvurdu. Eski muhasebecisi aleyhine dava açtı ve bu dava sonucunda 10 milyon dolarını geri aldı.

EMLAK YATIRIMLARI

Emlak yatırımlarına özen gösterdi... Rihanna'nın kazanç kapılarından biri de emlak... Örneğin Batı Hollywood'da 2.7 milyon dolara bir malikane satın aldı.Bir yıl sonra onu 2. 85 milyon dolara satışa çıkardı. Malikane hemen satılmayınca kiralamaya karar verdi. ABD basınında yer alan haberlere göre Rihanna bu malikaneden ayda 16. 500 dolar kira geliri elde ediyor.

TEK KONUYA ODAKLANIYOR

Bir anda sadece tek bir konuya odaklanıyor. Rihanna, son olarak 2016 yılında Anti adlı albümünü çıkardı. Ondan sonra da bu alanda yeni bir çalışma yapmadı. Bunun nedeni ise onun ilhamını yitirmiş olması değil...Müzikal anlamdaki bu suskunluğu sırasında Rihanna, kozmetik ürünleri işine yoğunlaştı. Yani bütün enerjisini ve zamanını kozmetik ürünleri koleksiyonu için harcadı. Birkaç parçaya bölünmeden bir tek konuya odaklanmak da ona bu alanda başarı getirdi. Son bir yıldır da iç çamaşırı markası ile gündemde Rihanna. Koleksiyon tanıtımlarına ünlü modeller katılıyor.

SOSYAL MEDYA DA GELİR KAPISI

Sosyal medyayı nasıl kullanacağını bilmek de Rihanna'nın başarı sırlarından biri. 72.4 milyon takipçisi olan Rihanna, bu sayede hayranlarıyla da iletişimini koparmıyor. Ürünlerinin tanıtımı bir yana kendisine yapılan kötü yorumlara bile zaman zaman yanıt veriyor. Bu da basına yansıyor ve bu sayede Rihanna gündemde kalmayı başarıyor.

BİR YARDIM VAKFI VAR, ÖĞRENCİLERE BURS VERİYOR

Rihanna, bütün sahip oldukları için hayata teşekkür etmeyi de biliyor. Yani ihtiyaç içindeki insanlara yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Clara Lionel Foundation adlı vakfı aracılığıyla sağlık ve eğitim alanında dünyanın güç koşullar altında yaşayan bölgelerine yardım ediyor. 2016 yılında aynı vakıf aracılığıyla bir burs programı da oluşturdu. Ülkesi Barbados başta olmak üzere Brezilya, Küba, Haiti, Guyana ve ABD'de birçok öğrenciye burs veriyor.

Kaynak: Hürriyet