Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz

Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz
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'Uzak Şehir' dizisinin başrol oyuncuları Coca-Cola reklamı paylaşınca tepkilerin hedefi oldu. Boykot edilen markanın reklamının yapılması büyük yankı uyandırırken, Eğitim Bir-Sen Midyat İlçe Başkanı Hüseyin Yücel dizi ekibini ilçede istemediklerini açıkladı.

Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı 'Uzak Şehir' dizisi, oyuncuların sosyal medyada eş zamanlı olarak Coca-Cola reklamı paylaşmaları nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası boykot edilen markaya ait reklamların yapılması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz

İLÇELERİNDE İSTEMİYORLAR

Söz konusu paylaşımın ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, bir açıklama da dizinin çekimlerinin yapıldığı Mardin'in Midyat ilçesinden geldi. Eğitim Bir-Sen Midyat İlçe Başkanı Hüseyin Yücel, yaptığı açıklamada dizi ekibini ilçelerinde istemediklerini belirtti.

Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz

"BU ŞEHİR VİCDADINI SATANI KABUL ETMEZ"

Açıklamasında "İlçemizde çekilen ve halkımızın bağrına bastığı bu dizi, artık ilçemizde istenmiyor" diyen Yücel, Bu şehir, acının karşısında susanı da, üç kuruşluk sponsorluğu uğruna vicdanını satanı da kabul etmez. 'Uzak Şehir' dizisi, bu halkın kalbinde sadece adı gibi: UZAK" ifadelerine yer verdi.

İşte Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın o paylaşımları;

Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz

Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

iyi olmuş yeter be para için herşey yapılmaz vicdan merhamet insanlık ve empati de lazım

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Haber YorumlarıMr Camel:

mardın de yahudi milletide yaşıyor film sayesınde reklamını yapınca bir şey olmuyor o zaman mardin halkı coco cola ürünleri satmasın herkes duyar katacam diye G den konuşuyor

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Haber YorumlarıAdsız biri:

Hemen sazanın biri atlamış. Hükümete yaranacakya beyfendi

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