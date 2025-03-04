Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! 'Seni saklayacağım baba'

Ocak ayında zatürre teşhisiyle tedavi altına alınan Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram, 52 gün süren yaşam mücadelesinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Edip Akbayram bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

SEVENLERİ SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADI

Akbayram için cenaze yöreni Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda başladı. Törenin ardından Teşvikiye Camii'ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Törene dakikalar kala Edip Akbayram'ın sevenleri salonu doldurmaya başladılar. Cenaze törenine; Ercan Kesal, Sinan Özen, Onur Akın gibi isimler geldi.

"CANIMIN YARISINI KAYBETTİM"

46 yıllık hayat arkadaşı, unutulmaz sanatçı Edip Akbayram'ı uğurlayan Ayten Akbayram, "Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti. Ben de canımın yarısını kaybettim." ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKEYE EDİP AKBAYRAM GELDİ AMA ASLA GEÇMEYECEK"

Konuşmakta güçlük çeken kızı Türkü Akbayram ise, "Çoğunuzun Edip Ağabey'i ama benim babam. Canıma can katan, yoluma ışık tutan... Ne söylesem onun bu coğrafyaya, bu ülkeye kattığı değerden daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem çok eksik kalacak. İlkeleri, dimdik duruşu, sarsılmaz devrimci Atatürkçü kimliğiyle bu ülkeye Edip Akbayram geldi ama asla geçmeyecek. Seni saklayacağım baba. Önce kendim için sonra herkes için seni sesimde yaşatacağım. Bir evlat olarak ömrüm boyunca seninle gurur duydum, duymaya devam edeceğim. Hoşça kal babacığım." dedi.

"EDİP AKBAYRAM'IN İSMİNİ YAŞATMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Törende konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Türkiye'nin güçlü seslerinden biri Edip Akbayram. Onu kaybetmenin hüznü içerisindeyiz. Edip Akbayram çok özel bir insan. Ülkesini çok seven bir insan olması, bu halkın istekleri, duyguları, düşünceleri türkü olup hepimizin ruhuna işlerdi onun sesinden. Milyonların hayatına dokundu. Sesi gibi yüreği de güzel bir insandı. Tanımaktan onur duyduğum biri. Her zaman insandan, sevgiden, eşitlikten yana. Onurlu duruşundan da taviz vermedi Edip Akbayram. Edip Akbayram'ın ismini yaşatmak boynumuzun borcudur. Zaten ruhumuzda, duygularımızda yaşayacak olan Edip Akbayram'a borcumuzu ödeyeceğiz. Ödemek için uğraşacağız. Zamansız sanatçılar vardır. Edip Akbayram öyle bir insan. Edip Akbayram'ın ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Kendisini uğurluyoruz ama hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

"BİR EFSANEYİ KAYBETTİK"

Gözyaşlarını tutmakta güçlük çeken sanatçı Kubat "Bir efsaneyi kaybettik. Hepimizin babasıydı. Kişiliğiyle de yeri doldurulamaz bir insandı, örnekti. O kadar kibar bir insan ki 'Acaba bir hata yaptım mı' şüpheleri duyuyorsun yanında muhabbet edince, sohbet edince. Sesi zaten tartışılmaz, yorumu muhteşem. Çocukken idolümüzdü. Sonra dostumuz, abimiz oldu. Bize yol gösterdi. Çok kıymetli bir değer. Başımız sağ olsun" dedi.

"ONU YANIK SESİ, GÜLER YÜZÜYLE HATIRLAYACAĞIM"

Sanatçı Ferhat Göçer ise, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok kıymetli bir üstat, değerli bir sanatçı. İdeallerinden ödün vermeyen ama bunun bedellerini de ödemiş hepimizin örnek alması gereken bir sanatçıydı. Toplumun kalbinde sevgiden başka bir iz bırakmayan ki, bu çok kıymetli bir şey. Milyonlarca insan onu hep sevgiyle hatırlayacak. Ben onu yanık sesi, güler yüzüyle o gülümsemesiyle hatırlayacağım. Sahnede çok şey öğrendim kendisinde. Anadolu'nun yanık sesiydi. Türkülerin, Nazım Hikmet'in, Ahmet Arif'in sesiydi. Onu sonsuz maviliklere yolcu ederken güzel günlerde başköşemizde olacak" diye konuştu.