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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yarın saat 14.00'te imza atacak

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A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için imza töreni yarın saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da katılacak.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın imza töreni düzenlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sergen Yalçın için yarın saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katılımıyla imza töreni gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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