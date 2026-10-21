A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yarın saat 14.00'te imza atacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın imza töreni düzenlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sergen Yalçın için yarın saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katılımıyla imza töreni gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı