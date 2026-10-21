Galatasaray, Berke Özer'e kabusu yaşattı! Böylesi 40 yılda bir olur

Galatasaray, Berke Özer'e kabusu yaşattı! Böylesi 40 yılda bir olurGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Lille'i 4-2 mağlup etti. Galatasaray, kaleyi bulan ilk 4 şutunda 4 gol atarak milli kaleci Berke Özer'i çaresiz bıraktı.
Uefa Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, devler liginin üçüncü haftasında konuk olduğu Fransa ekibi Lille'i muazzam bir hücum performansıyla 4-2 mağlup ederek unutulmaz bir galibiyete imza attı.
İLK 4 İSABETLİ ŞUTUN TAMAMI GOL
Zorlu deplasmanda maça fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar, hücum hattındaki bitiriciliğiyle maça damgasını vurdu. Mücadele boyunca kaleyi bulan ilk 4 şutunun dördünde de fileleri havalandıran Galatasaray, rakip kaleci Berke Özer'e adeta çaresiz anlar yaşattı.
ASLAN'DAN KRİTİK 3 PUAN
Yakaladığı fırsatları skora dönüştürmekte sıfır hatayla oynayan temsilcimiz, bu kritik galibiyetle ilk 24'te yer alma yolunda dev bir adım attı ve Avrupa'daki iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koydu.