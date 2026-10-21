Galatasaray, Berke Özer'e kabusu yaşattı! Böylesi 40 yılda bir olur

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Uefa Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, devler liginin üçüncü haftasında konuk olduğu Fransa ekibi Lille'i muazzam bir hücum performansıyla 4-2 mağlup ederek unutulmaz bir galibiyete imza attı.

İLK 4 İSABETLİ ŞUTUN TAMAMI GOL

Zorlu deplasmanda maça fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar, hücum hattındaki bitiriciliğiyle maça damgasını vurdu. Mücadele boyunca kaleyi bulan ilk 4 şutunun dördünde de fileleri havalandıran Galatasaray, rakip kaleci Berke Özer'e adeta çaresiz anlar yaşattı.

ASLAN'DAN KRİTİK 3 PUAN

Yakaladığı fırsatları skora dönüştürmekte sıfır hatayla oynayan temsilcimiz, bu kritik galibiyetle ilk 24'te yer alma yolunda dev bir adım attı ve Avrupa'daki iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koydu.

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