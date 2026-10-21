Genç sevgiliyi hazmedemedi, dehşet saçtı

ABD'nin Georgia eyaletinde 76 yaşındaki Grace Edge, eski eşi Wallace Truman Edge ile kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi Pamela Cook'u silahla öldürmekle suçlanıyor. Eski eşinin yeni ilişkisini kabullenemediği öne sürülen kadının, eve girerek peş peşe ateş açtığı belirtildi. Saldırıda sevgilisinin annesi de yaralanırken, zanlı kısa süre sonra gözaltına alındı.

EVE GİRİP PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTI

Kan donduran olay, Georgia eyaletinin Toombs County bölgesine bağlı Uvalda kasabasında pazartesi öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre 76 yaşındaki Grace Edge, McNatt Falls Road üzerindeki bir karavan eve girerek eski eşi 75 yaşındaki Wallace Truman Edge ile onun 40 yaşındaki sevgilisi Pamela Cook'a silahla saldırdı. Zanlının silahını beş kez ateşlediği, Wallace Edge ve Pamela Cook'un toplam dört kurşunla vurulduğu belirtildi. İki kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

GENÇ KADININ ANNESİ DE VURULDU

Saldırı sırasında evde bulunan Pamela Cook'un 55 yaşındaki annesi Diane Cook da dehşet dolu anlara tanıklık etti. Silah sesleri üzerine 911'i arayan Diane Cook, yardım istediği sırada kolundan vurularak yaralandı.

Acil yardım hattıyla yaptığı görüşmede saldırganın hiçbir tartışma yaşanmadan ateş açtığını söyleyen kadın, "İçeri girdi ve ateş etmeye başladı" ifadelerini kullandı. Görevlinin olay öncesinde herhangi bir tartışma yaşanıp yaşanmadığını sorması üzerine ise "Hayır, içeri girdi ve doğrudan ateş etmeye başladı" yanıtını verdi.

ESKİ EŞİNİN YENİ İLİŞKİSİNİ KABULLENEMEDİ

Toombs County Şerifi Jordan Kight, saldırının arkasında eski eşler arasındaki ilişki anlaşmazlığının bulunabileceğini açıkladı. Şerifin verdiği bilgilere göre Grace ve Wallace Edge, 10 yılı aşkın süre önce boşanmıştı. Ancak ikili, boşanmanın ardından zaman zaman yeniden bir araya gelerek ilişkilerini sürdürmüştü.

Wallace Edge'in Pamela Cook ile ilişki yaşamaya başlamasının ardından taraflar arasında yeni bir gerilim ortaya çıktı. Şerif Kight, "Bay Edge, Pamela ile görüşmeye başlamıştı. Aldığımız bilgilere göre Grace'in bu durumu kabullenmediği anlaşılıyor" dedi.

CİNAYETİN ARDINDAN ŞERİFLİĞE GİTTİ

İki kişinin öldüğü saldırının ardından Grace Edge kısa süre içinde yakalandı. Şerif Kight, zanlının olay yerinden ayrıldıktan sonra doğrudan şeriflik binasına gittiğini düşündüklerini belirterek, "Olayın yaşandığı evden doğrudan buraya, şeriflik ofisine geldiğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı. Zanlı gözaltına alınarak Toombs County Gözaltı Merkezi'ne götürüldü.

DAHA ÖNCE DEFALARCA POLİSLİK OLMUŞLAR

Yetkililer, eski eşler arasında geçmişte de çok sayıda anlaşmazlık yaşandığını ortaya koydu. Şerif Kight'ın açıklamasına göre Grace ve Wallace Edge, ev içi tartışmalar ve karşılıklı suçlamalar nedeniyle daha önce defalarca polisi aramıştı. Ancak geçmişte yaşanan onlarca olayda taraflardan hiçbiri hakkında gözaltı işlemi uygulanmadığı belirtildi.

7 AYRI SUÇLAMAYLA YARGILANACAK

Grace Edge hakkında iki kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanması nedeniyle toplam yedi ayrı suçlama yöneltildi. Zanlıya iki ayrı kasten öldürme, iki ayrı cinayet ve üç ayrı ağırlaştırılmış saldırı suçlaması yöneltildiği açıklandı. Toombs County Gözaltı Merkezi'nde tutulan 76 yaşındaki kadının ilk mahkeme duruşmasını beklediği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.