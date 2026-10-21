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Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama

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Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama
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Yüzbinlerce insanın mağdur olduğu fon vurgununa adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya, ana parası dışındaki 2 milyar lirayı aşkın tutarın tamamını iade ettiğini açıkladı. Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ile bağlantılı olduğu iddialarını da kesin bir dille yalanlayan Kaya, Ulutaş ile hiçbir ilgisi veya referansı bulunmadığını belirtti.

  • Fon soruşturmasında adı geçen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya, ana parası hariç 2 milyar lirayı aşkın tutarı iade ettiğini açıkladı.
  • Kaya, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ile hiçbir ilgisi olmadığını, kendi döneminde herhangi bir referansının bulunmadığını söyledi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk ve ahlak dışı yöntemlerle manipülasyon yaparak haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulacağını belirtti.

Adı fon soruşturmasında geçen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya,  gazeteci Nagehan Alçı’ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BEN YALNIZCA ANA PARAMI ALDIM"

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay sonrası sessizliğini bozan Kaya, süreçle ilgili ciddi bir bilgi kirliliği yaşandığını belirtti. Soruşturmaya konu olan paraya ilişkin detayları paylaşan Kaya, "Çok fazla bilgi kirliliği var. Ana param hariç geri kalan 2 milyar lirayı aşkın tutarın tamamını iade ettim. Ben yalnızca ana paramı aldım, geri kalanını olduğu gibi iade ettim" ifadelerini kullandı.

Yusuf Ulutaş'ın evinden çıkan paralar...  

"YUSUF ULUTAŞ İLE BİR İLGİM YOK"

Rüşvet soruşturması kapsamında evinde milyon dolarlar ele geçirilen ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialara da yanıt veren Kaya, suçlamaları reddetti. Ulutaş ile herhangi bir bağının bulunmadığını vurgulayan Kaya, "Benimle hiçbir ilgisi yok. Benim dönemimde herhangi bir referansım olmadı. Benden sonra bakanlığa girdiyse bununla ilgili de bilgim yok" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YARGI ÖNÜNDE HESAP SORULACAK

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleşen parti grubundaki konuşmasında fon sürecine ilişkin çalışmalara değindi. Erdoğan, konuşmasında "Fon Koordinasyon Kurulumuz ve ekonomi kurmaylarımız düzenli olarak bir araya geliyor, alınan kararları şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklıyor. Meclisimizin gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesini müteakip inşallah ödeme işlemleri biraz daha hızlanacak. İkinci aşamada, hukuk ve ahlak dışı yöntemlerle manipülasyon yaparak, kimi zaman bir organizasyon dahilinde haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulması yer alıyor" ifadelerine yer verdi.

SÖZLERİN HEDEFİNDE FATMA BETÜL SAYAN KAYA MI VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hukuk ve ahlak dışı yöntemlerle manipülasyon yaparak haksız kazanç sağlayanlardan yargı önünde hesap sorulacak" şeklindeki çıkışı kulisleri hareketlendirdi. Bu sözlerin; Fatma Betül Sayan Kaya'yı işaret ettiği değerlendirmeleri yapıldı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (37)

Haber YorumlarıSerdengeçti:

ana parayı nerden buldun ?

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıZafer Aşık:

Çok yorum yapan numartörlü trollerin açıklamasını bekliyoruz. Ama onlar da çok alınmış bir makarnaya biz ne işler yapıyoruz siz malı götürmüşsünüz bir de müslümanım diyorsunuz diyorlar....

yanıt10
yanıt1
Haber Yorumlarıfaruk nador:

Vekil olsan anlardın

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıAlperen Kaya:

Senin gibileri içeride görmek istiyoruz

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarımustafa sagdic:

o zaman simdi kuyumcu soysam. yakalanmazsam benim. yakalanirsam Geri iade etsem tutuklanmasam oluyor mu ? suc bunlarda degil bunlari anasi babasi gibi saavunanlarda. kil olmayi tercih edenlerde suc

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Kol kırılır yen içinde kalır deniyor. Bakalım ne olacak

Yorum Beğen13
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Haber Yorumlarıvedat cici:

hiçbir şey olmıyacak buna

Yorum Beğen13
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