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"Diktatör" şarkısı çaldı, Mbappe kahkahaya boğuldu

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'Diktatör' şarkısı çaldı, Mbappe kahkahaya boğuldu Haber Videosunu İzle
'Diktatör' şarkısı çaldı, Mbappe kahkahaya boğuldu
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Real Madrid’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, katıldığı bir gösteride kendisiyle özdeşleşen “diktatör” şarkısını duyunca kahkahasını tutamadı. Fransız futbolcu, şarkının çalınmasını gülerek karşıladı.

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, katıldığı gösteride bu kez saha içindeki performansıyla değil, bir şarkıya verdiği tepkiyle öne çıktı. Gösteri sırasında Fransız yıldızla özdeşleşen “diktatör” şarkısına yer verildi. Mbappe’nin şarkıyı duyduğu sırada verdiği tepki ise kahkaha oldu.

“DİKTATÖR” ŞARKISI ÇALINDI

Fransız futbolcunun yer aldığı gösteride çalınan şarkı, Mbappe’ye yönelik “diktatör” yakıştırmasına gönderme taşıyordu. Kendisiyle ilişkilendirilen şarkıyı bu kez katıldığı gösteride dinleyen yıldız futbolcu, o anları gülerek karşıladı.

MBAPPE KAHKAHASINI TUTAMADI

Şarkının çalınmasıyla birlikte Mbappe’nin yüzündeki gülümseme kahkahaya dönüştü. Fransız yıldızın verdiği tepki, gösterideki şarkılı bölümün öne çıkan anı oldu.

Ece Güneş
Ece Güneş
Haberler.com
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