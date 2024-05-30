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Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu

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Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Gülşah Çomoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta zorlanan Çomoğlu'nun eşi, annesi ve kardeşi gözyaşlarına boğuldu.

Umudun Kıyısında, Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi, Yüksek Sosyete ile Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol alan ve 2 yıl önce kansere yakalanan Gülşah Çomoğlu, dün hayatını kaybetti. Oyuncu bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

KIZINININ TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Çomoğlu için Üsküdar Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çomoğlu'nun ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, taziyeleri kabul etti. Acılı eş, kardeş ve anne cenaze namazında hüngür hüngür ağlarken yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Evlat acısıyla yıkılan anne, kızının tabutuna sarılarak gözyaşları döktü. Çomoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kuzeni İlayda Alişan da cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. Çomoğlu, Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor! Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Pera adını verdiği bir kız çocuğu olan Çomoğlu'nun ölüm haberini de dün eşi Gökhan Ünal verdi. Eşinin vefatıyla kahrolan Ünal, "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımın annesini maalesef kaybettik" ifadelerini kullandı.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun olan Çomoğlu, İki Efendinin Kuşağı, Troyalı Kadınlar, Kafatası, Yeşil Kuş, Tanrı, Hürrem Sultan, Camdan Kalp, Venedik Taciri adlı tiyatro oyunlarında rol aldı. Unutma Beni adlı dizide Asuman karakterini canlandıran oyuncu, Kasaba Doktoru'nda ise Bahar rolündeydi.

Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor! Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor! Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor! Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor! Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor! Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor! Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor! Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor! Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor! Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Yaşam

Kanser Tedavisi Gülşah Çomoğlu Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (2)

Salih Isık:

ALLAH RAHMET EYLSİN MEKANI CENNET OLSUN,Geride kalanlara sabırlar ihsan eylesin AMİN,

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Uzman:

Mekanı cennet olsun Allah rahmet eylesin sevenlerine baş sağlığı ve sabır dilerim bir melek ayrılmış aramızdan.

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