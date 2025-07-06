Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 5 derece artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıklar 2 ila 5 derece artacak. Rüzgar hafifleyecek, termometreler 40 dereceleri görecek. Ayrıca, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerine ise kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Temmuz Pazar günü için hava durumu raporunu paylaştı. Tahminlere göre yurt genelinde yeni hafta çok sıcak geçecek.
YENİ HAFTA ÇOK SICAK OLACAK
Bugün tüm yurtta 2 ila 5 derece artacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları yeni haftada daha da artacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıkları 35 dereceyi aşacak. Rüzgar hafifleyecek, termometreler 40'ları gösterecek.
ERZURUM, KARS VE ARDAHAN'A KUVVETLİ YAĞIŞ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji'den yapılan uyarılarda, "Yağışların Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
İL İL HAVA DURUMU (6 TEMMUZ)
İSTANBUL °C, 32°C Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 38°C Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 37°C Az bulutlu ve açık