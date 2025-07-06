Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 5 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Temmuz Pazar günü için hava durumu raporunu paylaştı. Tahminlere göre yurt genelinde yeni hafta çok sıcak geçecek.

6 Temmuz Pazar hava durumu

YENİ HAFTA ÇOK SICAK OLACAK

Bugün tüm yurtta 2 ila 5 derece artacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları yeni haftada daha da artacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıkları 35 dereceyi aşacak. Rüzgar hafifleyecek, termometreler 40'ları gösterecek.

7 Temmuz Pazartesi hava durumu

ERZURUM, KARS VE ARDAHAN'A KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

8 Temmuz Salı hava durumu





HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

9 Temmuz Çarşamba hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan uyarılarda, "Yağışların Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

10 Temmuz Perşembe hava durumu

İL İL HAVA DURUMU (6 TEMMUZ)

İSTANBUL °C, 32°C Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 37°C Az bulutlu ve açık