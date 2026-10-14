Haberler

Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti Haber Videosunu İzle
Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz TV yönetiminin aldığı ani kararla kanalın Ankara haber merkezi kapatıldı, Hande Sarıoğlu’nun sunduğu Beyaz Ana Haber bülteni yayından kaldırıldı. Karardan hemen önce İstanbul’daki evini kapatıp Ankara’ya yerleşen Sarıoğlu, "Bir devir bitti" diyerek işsiz kaldığını açıkladı.

  • Beyaz TV yönetimi, kanalın Ankara'daki haber merkezinin faaliyetlerine son verdi ve Beyaz Ana Haber kuşağı yayın akışından çıkarıldı.
  • Beyaz Ana Haber sunucusu Hande Sarıoğlu, haber merkezinin kapatılma kararından bir hafta önce İstanbul'daki evini kapatıp Ankara'ya taşınmıştı.
  • Hande Sarıoğlu, Beyaz Ana Haber'in son kez 18:30-19:30 arasında yayınlandığını ve İstanbul'a döneceğini duyurdu.

Televizyon yayıncılığında sürpriz bir gelişme yaşandı. Beyaz TV yönetiminin aldığı kararla kanalın Ankara’da bulunan haber merkezinin faaliyetlerine son verildi. Bu kararın ardından uzun süredir ekranlarda yer alan Beyaz Ana Haber kuşağı tamamen yayın akışından çıkarıldı.

Gelişmeyi bültenin sunucusu Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir veda paylaşımıyla duyurdu.

"TAM BİR HAFTA ÖNCE ANKARA'YA TAŞINMIŞTIM"

Yaşanan süreçte en dikkat çeken detay ise Sarıoğlu'nun kariyer planı doğrultusunda henüz bir hafta önce radikal bir karar alarak İstanbul'daki evini kapatıp Ankara'ya taşınmış olması oldu. Düzenini kurduktan hemen sonra haber merkezinin kapatılma kararıyla karşılaşan ünlü sunucu, sürpriz gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

Sarıoğlu paylaşımında, "Tam bir hafta önce İstanbul’daki evi kapatıp, Ankara’da düzenim oturdu derken, hayatın sürprizleri bitmiyor. Görmüş olduğunuz bu pırıl pırıl ekip arkadaşlarımla birlikte, Beyaz Ana Haber son kez 18:30’dan 19:30’a ekranlarınızdaydı. Ankara’da bulunan haber merkezimizin kapanma kararıyla, artık Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber kuşağı da yayından kalktı ve bir devir bitti…" ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNÜYORUM İSTANBUL, SEN Mİ BÜYÜKSÜN BEN Mİ?"

Ekip arkadaşlarına duyduğu bağlılığı dile getiren ve başarılarını anılarına katarak veda ettiğini belirten Sarıoğlu, paylaşımını İstanbul'a dönüş mesajıyla tamamladı.

Ankara sayfasını mecburen kapattığını aktaran başarılı sunucu, "Yol arkadaşlarım, yolunuz bahtınız açık olsun, sizinle bu yolu yürümek benim için şereftir. Şimdi kendi yolumda, Ankara sayfasını kapatıp, tekrar İstanbul’da yeni bir sayfa açma zamanı… Geri dönüyorum İstanbul, sen mi büyüksün ben mi?" sözleriyle İstanbul'daki yeni döneminin sinyalini verdi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Döner, hamburger ve köfte siparişinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak

Döner, hamburger ve köfte kararı! Bundan sonra zorunlu olacak
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki çok konuşulacak

"Yamal kim?" demişti! Bütün ülkenin diline düştü
Burçin Şahindur'dan Yeni Partili vekillere olay sözler: Patlıcana zam geldiğinde de...

TBMM'deki görüntü için olay sözler: Patlıcana zam geldiğinde de...
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıhaydar topçu:

Melih abin sana başka iş verir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızprmnm5486:

Sen işsiz kalmazsın

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCabbar aga:

işsiz kaldıysa ben iş vereyim ona

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüper Çocuk:

Cabbar önce aç karnını doyur, sonra karı kıza sarkarsın...

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıCamoka99:

isabet olmuş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı

İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! Bakın ne kadar kazanıyormuş
Selçuk Yöntem’den Milyoner itirafı: Eleştirdiğim şeyi ben de yaptım

Selçuk Yöntem'den Milyoner itirafı: Koltuğa oturunca işler değişti
Tümer Metin'den olay sözler! 'Gırtlağına yapışırım' deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı

"Gırtlağına yapışırım" deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı
Çatalca'da gemi karaya oturdu

Fırtına nedeniyle halat koptu, koca gemi karaya oturdu
Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...

"Sizin yapacağınız muhalefeti silkiym"
Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi tarihi karar! 6 yıllık yasak kalktı

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi tarihi karar! 6 yıl sonra bir ilk
Amasya'da şap alarmı hayvan pazarlarını kapattırdı! 200 binden fazla büyükbaş aşılanıyor

Bir ilimiz alarmda! Hayvan pazarı kapatıldı, nedeni ise korkuttu
MİT, 'Balina James'i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi

MİT "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden deste deste para çıktı
Yamal'dan Lemina'ya olay gönderme! Cevabı gecikmedi

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Paylaşımı bomba