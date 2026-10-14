Amasya'da hayvan pazarları kapatıldı, 200 binden fazla büyükbaş aşılanıyor

Amasya'da çevre illerde ve bir köyde görülen şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla hayvan pazarlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatılmasının ardından tedbirler çerçevesinde 200 binden fazla büyükbaş hayvan aşılanıyor. Kırmızı et üretiminin önemli merkezlerinden şehirde ekiplerin seferber edildiği aşılama çalışmasının bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.

200 binden fazla büyükbaş hayvan aşılanıyor

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Amasya il hayvan sağlığı zabıtası komisyonu kararıyla hayvan sağlığının korunması ve muhtemel salgınların önüne geçilmesi amacıyla tedbirler uygulanmaya başladı. Kırmızı et üretiminin önemli merkezlerinden şehirde 200 binden fazla büyükbaş hayvan aşılanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri seferber oldukları aşılama çalışmasını bir ay içinde tamamlamayı planlıyor.

Kilo kaybı ve süt üretiminde düşüşe neden oluyor

Çiftlik hayvanları arasında bulaşıcı bir hastalık olan şap hastalığının belirtileri ağız içi ile çevresinde, toynaklarda, memelerde, ciltte kabarcıklar şeklinde lezyonların yanı sıra, ateş, halsizlik, aşırı tükürük salgısı ve iştahsızlık olarak öne çıkıyor. Hastalık, kilo kaybı ve süt üretiminde düşüşe neden oluyor.

"Hastalıktan korunmanın birinci prensibi aşılama"

Büyük ekonomik kayıplara yol açabilecek sonuçlara varan hastalığın önlenmesi için aşılama faaliyetinin önemine değinen Amasya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Özgür Pehlivan, "Aşıdan sonra hastalık çıktığına yada hayvanın yavru attığına yönelik sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. Bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış şeyler değil. Bu hastalığın tedavisi olmadığı için en önemli şey korunma. Korunmanın da birinci prensibi aşılamadır. Yetiştiricilerimize hayvanlarının aşılamasını mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Kuş sürüleri bile bu hastalığı taşıyabiliyor

Yaban hayvanlarının da hastalığın bulaşmasında etkili olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Enfekte bir yere yemlemeye inen kuş sürüleri bile bu hastalığı çok uzaklara taşıyabiliyor. Düzenli olarak aşılama yapıldığı sürece çok ciddi problem yaşanacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Ahmet Başkıran da, "Aşılama hayvanların hastalığa karşı bağışıklık kazanmasına yardımcı olmakla birlikte hastalığın yayılma riskini ve oluşabilecek ekonomik kayıpları da azaltır. Bu nedenle yetiştiricilerimizin bakanlığımızın aşılama programlarına uyarak hayvanlarını zamanında aşılatması büyük önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

İşletmesindeki hayvanları aşılanan yetiştirici Nusret Göv ise aşılama faaliyetlerini özenle gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı