Marmaray'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor

Marmaray'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul’da Marmaray’ın Üsküdar istasyonunda bir kişinin raylara atlayarak hayatına son verdiği iddia edildi. Yaşanan üzücü olay üzerine seferler tek hat üzerinden yapılmaya başlandı. Marmaray, seferlerde gecikmeler yaşandığını açıklayarak yolculara alternatif ulaşım araçlarını kullanmalarını tavsiye etti.
Üsküdar’da, Marmaray istasyonunda bugün sabah saatlerinde bir kişinin raylara atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Seferler tek hat üzerinden yapılmaya başlandı.
MARMARAY’DAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Marmaray’dan yapılan açıklamada, Üsküdar istasyonunda yaşanan “üzücü bir olay” nedeniyle trenlerin tek hat üzerinden işletildiği bildirildi. Açıklamada, seferlerin gecikmeli yapıldığı belirtilerek yolculardan alternatif ulaşım araçlarını tercih etmeleri istendi.
Hayatını kaybeden kişinin kimliğine ve olayın ne zaman yaşandığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Seferlerin ne zaman normale döneceği de açıklanmadı.
DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI
Marmaray hattında daha önce de Üsküdar, Erenköy, Sirkeci ve Suadiye istasyonlarında benzer üzücü olaylar yaşanmış, bu olayların ardından seferler bir süre tek hattan yapılmıştı. Üsküdar istasyonunda Ekim 2025'te yaşanan olayda da seferler bir süre aksamıştı.