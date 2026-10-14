İnsanlık yine sınıfta kaldı! 8 aylık emeği çöpe gitti

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Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Rajgarh bölgesinde yaşayan ve sosyal medyada Bittu Tabahi adıyla tanınan Surendra Singh Choudhary, Ajnar Nehri'ndeki kirliliğe karşı ocak ayında harekete geçti.

Nehirde biriken plastik poşetleri, şişeleri, yosunları ve diğer atıkları temizlemeye başlayan genç, çalışmalarını büyük ölçüde tek başına yürüttü.

Profesyonel ekipman kullanmadan aylarca nehre giren Choudhary, kendi imkânlarıyla tonlarca çöp topladı. Temizlik için yaklaşık 30 bin Hindistan rupisi harcadığı belirtilen genç, yüzme bilmemesine rağmen çalışmalarını sürdürdü.

TEMİZLENEN NEHİR YENİDEN ÇÖPLERLE DOLDU

Choudhary'nin sekiz aylık emeğiyle büyük ölçüde temizlenen nehir, aradan yalnızca birkaç hafta geçmesinin ardından yeniden plastik poşetler ve çeşitli atıklarla kaplandı.

Genç çevreci, 13 Ekim'de Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde nehrin son durumunu gösterdi. Daha önce temizlediği alanlarda yeniden çöp biriktiğini gören Choudhary, aylarca verdiği emeğin kısa sürede boşa gitmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

PES ETMEDİ, YENİDEN SUYA GİRDİ

Yaşadığı hayal kırıklığına rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Choudhary, nehre yeniden girerek biriken çöpleri toplamaya başladı. Paylaştığı görüntülerde atık dolu poşetleri sudan çıkardığı görülen genç, takipçilerinden daha fazla çöpü daha kısa sürede temizleyebilmek için öneriler de istedi.

ÇABASI DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKMİŞTİ

Choudhary'nin çalışmaları daha önce iş insanı Anand Mahindra ve eski İngiltere kriket kaptanı Kevin Pietersen'in de dikkatini çekmişti. Genç çevrecinin nehrin temizlenmeden önceki ve sonraki durumunu gösteren görüntüleri büyük ilgi görmüştü.

İlk aylarda kendi imkânlarıyla çalışan Choudhary'ye daha sonra yerel belediye de makine desteği sağlamıştı.

Ancak nehrin kısa sürede yeniden kirlenmesi, yalnızca çöp toplamanın yeterli olmadığını, atıkların nehre bırakılmasını önleyecek kalıcı önlemlere de ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha ortaya koydu. Genç çevreci, nehir temiz kalana kadar mücadelesini sürdürmekte kararlı.