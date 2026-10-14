İnsanlık yine sınıfta kaldı! 8 aylık emeği çöpe gitti

İnsanlık yine sınıfta kaldı! 8 aylık emeği çöpe gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'da 20 yaşındaki Surendra Singh Choudhary'nin sekiz ay boyunca tek başına temizlediği Ajnar Nehri, yalnızca birkaç hafta içinde yeniden çöplerle doldu. Kendi imkânlarıyla tonlarca atık toplayarak nehri temizleyen genç, emeğinin kısa sürede boşa gitmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ancak pes etmeyen Choudhary, nehre yeniden girerek temizlik çalışmalarına başladı.
- Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Ajnar Nehri'ni sekiz ay boyunca temizleyen Surendra Singh Choudhary, nehrin birkaç hafta içinde yeniden plastik poşet ve atıklarla dolduğunu gösterdi.
- Choudhary, temizlik çalışmaları için yaklaşık 30 bin Hindistan rupisi harcadı ve yüzme bilmemesine rağmen profesyonel ekipman kullanmadan tonlarca çöp topladı.
- Nehrin yeniden kirlenmesi üzerine Choudhary, çöpleri toplamaya yeniden başladı ve takipçilerinden daha hızlı temizlik için öneri istedi.
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Rajgarh bölgesinde yaşayan ve sosyal medyada Bittu Tabahi adıyla tanınan Surendra Singh Choudhary, Ajnar Nehri'ndeki kirliliğe karşı ocak ayında harekete geçti.
Nehirde biriken plastik poşetleri, şişeleri, yosunları ve diğer atıkları temizlemeye başlayan genç, çalışmalarını büyük ölçüde tek başına yürüttü.
Profesyonel ekipman kullanmadan aylarca nehre giren Choudhary, kendi imkânlarıyla tonlarca çöp topladı. Temizlik için yaklaşık 30 bin Hindistan rupisi harcadığı belirtilen genç, yüzme bilmemesine rağmen çalışmalarını sürdürdü.
TEMİZLENEN NEHİR YENİDEN ÇÖPLERLE DOLDU
Choudhary'nin sekiz aylık emeğiyle büyük ölçüde temizlenen nehir, aradan yalnızca birkaç hafta geçmesinin ardından yeniden plastik poşetler ve çeşitli atıklarla kaplandı.
Genç çevreci, 13 Ekim'de Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde nehrin son durumunu gösterdi. Daha önce temizlediği alanlarda yeniden çöp biriktiğini gören Choudhary, aylarca verdiği emeğin kısa sürede boşa gitmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
PES ETMEDİ, YENİDEN SUYA GİRDİ
Yaşadığı hayal kırıklığına rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Choudhary, nehre yeniden girerek biriken çöpleri toplamaya başladı. Paylaştığı görüntülerde atık dolu poşetleri sudan çıkardığı görülen genç, takipçilerinden daha fazla çöpü daha kısa sürede temizleyebilmek için öneriler de istedi.
ÇABASI DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKMİŞTİ
Choudhary'nin çalışmaları daha önce iş insanı Anand Mahindra ve eski İngiltere kriket kaptanı Kevin Pietersen'in de dikkatini çekmişti. Genç çevrecinin nehrin temizlenmeden önceki ve sonraki durumunu gösteren görüntüleri büyük ilgi görmüştü.
İlk aylarda kendi imkânlarıyla çalışan Choudhary'ye daha sonra yerel belediye de makine desteği sağlamıştı.
Ancak nehrin kısa sürede yeniden kirlenmesi, yalnızca çöp toplamanın yeterli olmadığını, atıkların nehre bırakılmasını önleyecek kalıcı önlemlere de ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha ortaya koydu. Genç çevreci, nehir temiz kalana kadar mücadelesini sürdürmekte kararlı.