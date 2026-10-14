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Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili

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Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili
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Stockholm’de sürpriz bir nikahla evlenen Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, çekimler nedeniyle erteledikleri balayının ardından İtalya’da tatile çıktı. Düvenci, eşiyle romantik pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de sürpriz bir nikahla evlenen Ceyda Düvenci ve radyo programcısı Güçlü Mete, İtalya’da tatile çıktı. Düvenci, eşiyle birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

BALAYINI ÇEKİMLER NEDENİYLE ERTELEMİŞLERDİ

Çift, nikahın ardından Düvenci’nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programının yeni sezon çekimleri nedeniyle balayına çıkamamıştı. İş yoğunluğunun ardından İtalya’ya giden Düvenci ve Mete, birlikte tatil yaptı. Oyuncunun paylaştığı fotoğraflarda çiftin romantik anları yer aldı.

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