Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada sarı-kırmızılıların iptal edilen golü tartışma konusu oldu. Eski hakem ve spor yazarı Deniz Çoban, mücadeleyi yöneten İtalyan hakem Marco Guida'nın performansını değerlendirirken VAR incelemesi sonucunda geçersiz sayılan gole de açıklık getirdi.

"İPTAL KARARI YÜZDE YÜZ DOĞRU"

Galatasaray'ın iptal edilen golündeki ofsayt pozisyonunu değerlendiren Deniz Çoban, VAR müdahalesinin doğru olduğunu belirtti. Çoban, çizilen ofsayt çizgisinin son derece net olduğunu vurgulayarak hem VAR uyarısının hem de golün iptal edilmesinin yüzde yüz doğru karar olduğunu ifade etti.

NEDEN 3 BOYUTLU OFSAYT GÖRÜNTÜSÜ KULLANILMADI?

Pozisyonun ardından ekrana gelen ofsayt çizgileriyle ilgili de konuşan Çoban, yarı otomatik ofsayt sisteminin neden kullanılmadığını açıkladı. Eski hakem, ceza sahasında oyuncuların birbirine çok yakın olduğu pozisyonlarda sistemin vücut uzuvlarını ayırt etmekte zorlanabildiğini belirtti. Bu nedenle üç boyutlu animasyon yerine geleneksel iki boyutlu çizgilerle ofsayt kontrolü yapıldığını aktardı.

MARCO GUIDA'NIN YÖNETİMİNİ BEĞENDİ

Karşılaşmanın hakemi Marco Guida'nın performansını da değerlendiren Deniz Çoban, İtalyan hakemin sakin ve başarılı bir yönetim sergilediğini söyledi.

Guida'nın Serie A tecrübesini sahaya yansıttığını belirten Çoban, mücadelede tartışmalı bir penaltı ya da tansiyonu yükseltecek önemli bir kart pozisyonu yaşanmadığına dikkat çekti.

"OYUNCULARIN SAYGISI HAKEMİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI"

Deniz Çoban, iki takım futbolcularının birbirlerine ve oyuna gösterdikleri saygının hakemin işini kolaylaştırdığını da ifade etti. Eski hakem, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasının hakem kararlarından çok futbolun ön plana çıktığı bir mücadele olduğunu belirtti.