Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı: Kar ve yağmur alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelindeki hava durumu hakkında son tahminleri paylaştı. Ülke genelinde soğuk hava etkili olurken, kar yağışının da devam edeceği öngörülüyor. Ayrıca fırtına ve sağanak yağış uyarıları yapılırken, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi dikkat çekiyor.

KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA

Ülkenin büyük kısmında karla karışık yağmur ve kar yağışlarının süreceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile bazı Güneydoğu Anadolu illeri ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir gibi illerde kar yağışı bekleniyor.

Özellikle Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis olayı meydana gelebilir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE BUZLANMA UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi. Aynı zamanda yurdun iç ve doğu kesimlerinde, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği, bu sebeple vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

FIRTINA VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Fırtına, Kuzey Ege, Güney Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde etkisini gösterecek. Kuzey Ege Denizi'nde, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan esmeye başlayacak rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Güney Ege'de ise 5 ila 7 kuvvetinde rüzgarın esmesi öngörülüyor.

Batı Akdeniz'de de kuzey ve kuzeybatıdan esen rüzgar, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7 kuvvetinde esmeye başlayacak. Doğu Akdeniz'in kuzey kesimlerinde ise sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'nde de kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarın 5 ila 7 kuvvetinde fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji, yağışlar, fırtına ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarının ulaşımı olumsuz etkileyebileceğini belirterek, tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle yüksek bölgelerdeki çığ tehlikesi, tipi ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Vatandaşların, kötü hava koşullarından etkilenmemek için, hava durumunu takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları öneriliyor.

"YAĞIŞLAR YAĞMURA DÖNÜŞECEK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, NTV yayınına katılarak İstanbul'daki hava durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, sıcaklıkların 1-2 derece artmasıyla birlikte yağışların yağmura dönüşeceğini belirtti.

Yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur olarak görüleceğini ifade eden Çelik, "Çatalca ve Silivri gibi yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur yaşanacak. Ancak bu yağışların herhangi bir kara örtüsü oluşturmasını beklemiyoruz." dedi.

Çelik, ayrıca yağışlı havanın önümüzdeki 3-4 gün boyunca İstanbul'u etkisi altına almaya devam edeceğini vurguladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile Bolu, Tokat, Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu'da hafif yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Karabük dışında bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa ve Diyarbakır ile Adıyaman'ın kuzey ve doğusunun sabah saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.