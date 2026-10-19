Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler

Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'lerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak dev karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede eksik oyuncular ve teknik direktörlerin tercihleri dikkat çekiyor.
- Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Papara Park'ta saat 20.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek; karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
- Beşiktaş 7 maçta 15 puanla, Trabzonspor ise 13 puanla zirve yarışında karşı karşıya geliyor.
- Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Orkun Kökçü ve Milot Rashica'nın, Trabzonspor'da ise Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve Onuralap Çevikkan'ın forma giymesi beklenmiyor; kırmızı kart cezalısı Melih Kabasakal da oynayamayacak.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İki takım da son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek ve zirve yarışında önemli bir galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak.
ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK 90 DAKİKA
Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 15 puan topladı. Siyah-beyazlılar, milli aranın ardından ligde Kocaelispor'u 2-1, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Trabzonspor ise 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puana ulaştı. Bordo-mavililer, taraftarı önünde Beşiktaş'ı yenerek puan farkını kapatmayı hedefliyor.
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor : Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Franculino.
Beşiktaş : Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, İlhan, Miretti, Olaitan, Trossard, Vlahovic.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ ÖNEMLİ EKSİK
Siyah-beyazlılarda Hoffenheim karşılaşmasında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü ile tedavisi devam eden Milot Rashica'nın Trabzonspor deplasmanında forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun özellikle orta saha ve hücum hattındaki tercihleri merakla bekleniyor.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR
Ev sahibi ekipte Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında görev yapamayacak.
THOMAS REIS İLE 3'TE 3
Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıktığı üç resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, Alman teknik adamla Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0, UEFA Konferans Ligi'nde ise KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etti. Karadeniz ekibi, Beşiktaş karşısında kazanarak galibiyet serisini dört maça çıkarmak istiyor.
VLAHOVIC SAHALARA DÖNÜYOR
Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in Trabzonspor karşılaşmasında yeniden forma giymesi bekleniyor. Mide rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim maçının kadrosunda yer almayan Sırp golcü, son antrenmanda takımla çalıştı. Bu sezon 8 maçta 6 gol atan Vlahovic'in teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'I ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR
Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile mücadele edecek. Beşiktaş daha sonra Süper Lig'de İstanbul Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Üç kulvarda yoğun bir maç takvimine giren Beşiktaş için Trabzonspor deplasmanı, kritik bir sınav olacak.