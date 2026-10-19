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Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndü

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Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndü Haber Videosunu İzle
Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndü
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İzmir'de denizin ortasında masaj yaptıran bir kişi, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Alışılmışın dışındaki masaj keyfi, sosyal medyada ilgi çekti.

İzmir'de denizin ortasında yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı. Denizde masaj keyfi yapan bir kişi, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

DENİZİN ORTASINDA MASAJ KEYFİ

Denizin ortasında masaj yaptıran kişinin rahat tavırları dikkat çekerken o anları gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

GÖRÜNTÜLER İLGİ ÇEKTİ

Sıra dışı masaj keyfinin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Denizin ortasında yaşanan ilginç anlar, izleyenleri şaşırttı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Kaya - Skala:

Allah akıl fikir versin

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Haber YorumlarıFatih Tasti:

turist cekmek icin maymun olmadigimiz kaldi anasini satim saka gibi bu nedir arkadas

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