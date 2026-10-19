Sigorta Birliği, İstanbul seli sonrası 3 sigorta şirketinin iflas iddiasını yalanladı

Türkiye Sigorta Birliği tarafından sigorta sektörüne yönelik asılsız iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye Sigorta Birliği tarafından İstanbul'da meydana gelen sel felaketinin ardından, bazı sosyal medya platformlarında üç sigorta şirketinin iflas ettiğine yönelik gerçeği yansıtmayan iddialar üzerine açıklama yapıldı. Türkiye Sigorta Birliği'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda endişeye neden olabilecek ve sigorta sektörüne duyulan güveni olumsuz etkileyebilecek söz konusu iddialar asılsızdır. Türkiye sigorta sektörü, güçlü kurumsal yapısı, risk yönetimi kapasitesi ve uluslararası reasürans güvenceleriyle doğal afetler de dahil olmak üzere üstlendiği riskleri yönetmekte ve sigortalılarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmektedir. İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından da sektörümüz, hasar ihbarlarının alınması, hasar tespit süreçlerinin yürütülmesi ve poliçe teminatları kapsamındaki tazminatların en kısa sürede hak sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber etmiştir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunun 35'inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, bu Kanuna tabi kuruluşların itibarını zedeleyebilecek ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olan veya bu yönde asılsız haber yayanların cezalandırılacağı hükmolunmuştur. Ayrıca, bu kuruluşların isimleri belirtilmese dahi, güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüte yola açarak mali bünyelerini olumsuz etkileyebilecek nitelikteki asılsız haberlerin internet, radyo, televizyon veya diğer elektronik iletişim ve yayın araçları vasıtasıyla yayılması da Kanunda ayrıca cezai yaptırıma bağlanmıştır. Vatandaşlarımızın, herhangi bir resmi kaynağa dayanmayan ve sektörümüzün güvenilirliğini hedef alan yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz. Sigorta şirketlerinin faaliyetlerine ve mali durumlarına ilişkin bilgilerin değerlendirilmesinde başta Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) olmak üzere yetkili kurumların ve ilgili şirketlerin resmi açıklamalarının esas alınması büyük önem taşımaktadır. Türkiye Sigorta Birliği olarak, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki paylaşımları yakından takip ettiğimizi, sektörümüzün itibarını ve sigortalılarımızın haklarını korumaya yönelik gerekli girişimlerde bulunacağımızı belirtmek isteriz. Sigorta sektörümüz, her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin yanında olmaya, üstlendiği sorumlulukları yerine getirmeye kararlılıkla devam etmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı