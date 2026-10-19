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Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası "Yaşasın adalet" diye bağırdı

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Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası 'Yaşasın adalet' diye bağırdı Haber Videosunu İzle
Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası 'Yaşasın adalet' diye bağırdı
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Suriye'de bir genci katledip cesedini buldozerle gömen sanık hakkında yürütülen yargılamada mahkeme idam kararı verip aile lehine 3 milyon lira tazminat hükmederken, kararın ardından maktulün annesi duruşma salonunda diz çökerek "Yaşasın adalet!" diye haykırdı.

Suriye'de bir genci katlettikten sonra cesedini buldozerle gömen sanığın yargılandığı davada mahkeme kararlık hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanık hakkında idam cezası verirken, hayatını kaybeden gencin ailesine de 3 milyon lira tazminat ödenmesine karar verdi.

ACILI ANNENİN "YAŞASIN ADALET!" HAYKIRIŞI

Kararın açıklanmasının ardından salonda duygusal anlar yaşandı. Mahkemenin idam hükmünü duyan katledilen gencin annesi, yerinden kalkıp diz çökerek "Yaşasın adalet!" diye haykırdı. Acılı annenin adalet çığlığı duruşma salonundaki herkesi derinden etkiledi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

suriyede 600 bin masumu öldüren esada, rusyaya ve onların kara gücü irana, hizbullah militanlarına, bir gecede 30 dan fazla mehemtçiği şehit eden tüm bu alçaklara, lanet olsun.unutmadık unutmayacağız

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Suriyede bile adalet varmış helal olsun bi bizim ülkede yok bizde adalet sadece kadın ismi

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