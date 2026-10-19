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Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi

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Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi Haber Videosunu İzle
Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi
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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Mekke'deki Mescid-i Haram'da cinsel eylem işlemekle suçlanan Nüzürülislam Abdülbasıri ve Seti Ahter isimli iki Bangladeş vatandaşının yürütülen soruşturmanın ardından idam edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'da Mekke-i Mükerreme’de bulunan kutsal mekan Mescid-i Haram’da "cinsel eylem" işlemekle suçlanan Bangladeş uyruklu iki kişi idam edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİMLİKLERİNİ AÇIKLADI

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu eylemi gerçekleştiren iki kişinin kimlikleri Nüzürülislam Abdülbasıri ve Seti Ahter olarak belirlendi.

YAKALANDIKTAN SONRA İDAM EDİLDİLER

Olayın hemen ardından güvenlik güçleri tarafından yakalanan şahıslar hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yürütülen adli süreç ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından suçlu bulunan iki Bangladeş vatandaşı idam edildi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMASUMANE3438:

bir daha kimse böyle bir rezilliğe tenezzül dahi edemez

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

şeytan işini her yerde görüyor idam edilmesi de çok iyi olmuş bedelini canlarıyla ödemişler

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